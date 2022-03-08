https://ria.ru/20220308/donbass-1777143723.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 10 мин снарядом 120 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:27

2022-03-08T13:27

2022-03-08T13:27

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в мире

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 10 мин снарядом 120 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.40 - н.п. Новолуганское – н.п. Горловка (пос. Молочный): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.00 - н.п. Зайцево (северное) – н.п. Гольмовский: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

донецкая народная республика

зайцево

горловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, зайцево, горловка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии