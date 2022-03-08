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ДНР освободила 73 населенных пункта, находившихся под контролем ВСУ

ДНР освободила 73 населенных пункта, находившихся под контролем ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022

ДНР освободила 73 населенных пункта, находившихся под контролем ВСУ

Донецкая народная республика освободила уже 73 населенных пункта, ранее контролировавшихся украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:47

2022-03-08T12:47

2022-03-08T12:51

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ДОНЕЦК, 8 мар – РИА Новости. Донецкая народная республика освободила уже 73 населенных пункта, ранее контролировавшихся украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию 8 марта 2022 года освобождены 73 населенных пункта, ранее находившихся под контролем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)", -говорится в Telegram-канале штаба.Отмечается, что речь идет о населенных пунктах: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Староигнатьевка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Чермалык, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное, Красновка, Новокрасновка, Володарское, Малиновка (Володарский район), Боевое, Зеленый Яр, Труженка, Веселое, Агробаза, Сопино, Пионерское, Виноградное, Калиновка, Заря, Приовражное, Черненко, Кирилловка, Касьяновка, Ключевое, Македоновка, Дмитровка, Калинино, Знаменовка, Хлебодаровка, Новопавловка, Новогригоровка, Катериновка, Чичерино, Тарасовка, Малогнатовка, Кальчик, Октябрьское, Малиновка (Волновахский район), Затишное, Березовое, Новотроицкое.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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