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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/donbass-1777133861.html
ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре
ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре - РИА Новости, 08.03.2022
ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре
Боевики и бронетехника украинских войск размещены на территории школы и детского сада в городе Угледар, сообщил Telegram-канал народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:36
2022-03-08T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Боевики и бронетехника украинских войск размещены на территории школы и детского сада в городе Угледар, сообщил Telegram-канал народной милиции ДНР."В городе Угледар отмечено размещение боевиков и бронетехники нацгвардии на территории школы №2 и детского сада №1", - говорится в сообщении.Также в сообщении говорится, что спортзалы ряда школ в городе Краматорск переоборудованы под казармы для размещения украинских войск.Кроме того, в городе Дзержинск, согласно сообщению, отмечено размещение реактивной артиллерии, используемой для обстрелов Горловки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, украина
11:36 08.03.2022
 
ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре

Народная милиция ДНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области
Сотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Боевики и бронетехника украинских войск размещены на территории школы и детского сада в городе Угледар, сообщил Telegram-канал народной милиции ДНР.
"В городе Угледар отмечено размещение боевиков и бронетехники нацгвардии на территории школы №2 и детского сада №1", - говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что спортзалы ряда школ в городе Краматорск переоборудованы под казармы для размещения украинских войск.
Кроме того, в городе Дзержинск, согласно сообщению, отмечено размещение реактивной артиллерии, используемой для обстрелов Горловки.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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