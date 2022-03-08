https://ria.ru/20220308/donbass-1777133861.html

ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре

ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре - РИА Новости, 08.03.2022

ВСУ разместили бронетехнику на территории школы и детсада в Угледаре

Боевики и бронетехника украинских войск размещены на территории школы и детского сада в городе Угледар, сообщил Telegram-канал народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:36

2022-03-08T11:36

2022-03-08T11:36

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Боевики и бронетехника украинских войск размещены на территории школы и детского сада в городе Угледар, сообщил Telegram-канал народной милиции ДНР."В городе Угледар отмечено размещение боевиков и бронетехники нацгвардии на территории школы №2 и детского сада №1", - говорится в сообщении.Также в сообщении говорится, что спортзалы ряда школ в городе Краматорск переоборудованы под казармы для размещения украинских войск.Кроме того, в городе Дзержинск, согласно сообщению, отмечено размещение реактивной артиллерии, используемой для обстрелов Горловки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, украина