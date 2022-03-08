Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР
Штаб территориальной обороны: свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Свыше 700 человек будут эвакуированы из Горловки и Ясиноватой в Донецкой народной республики в Южную Осетию и Россию, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Восьмого марта из Ясиноватой в Южную Осетию будут эвакуированы 155 человек, из Горловки на территорию Российской Федерации – 560 человек, из них 236 детей. В настоящее время в пункте временного размещения в Новоазовском районе находятся 153 человека, эвакуированные из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.