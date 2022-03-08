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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/donbass-1777126674.html
Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР
Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022
Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР
Свыше 700 человек будут эвакуированы из Горловки и Ясиноватой в Донецкой народной республики в Южную Осетию и Россию, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:24
2022-03-08T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
горловка
ясиноватая
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Свыше 700 человек будут эвакуированы из Горловки и Ясиноватой в Донецкой народной республики в Южную Осетию и Россию, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Восьмого марта из Ясиноватой в Южную Осетию будут эвакуированы 155 человек, из Горловки на территорию Российской Федерации – 560 человек, из них 236 детей. В настоящее время в пункте временного размещения в Новоазовском районе находятся 153 человека, эвакуированные из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, горловка, ясиноватая, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина
10:24 08.03.2022
 
Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР

Штаб территориальной обороны: свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Свыше 700 человек будут эвакуированы из Горловки и Ясиноватой в Донецкой народной республики в Южную Осетию и Россию, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Восьмого марта из Ясиноватой в Южную Осетию будут эвакуированы 155 человек, из Горловки на территорию Российской Федерации – 560 человек, из них 236 детей. В настоящее время в пункте временного размещения в Новоазовском районе находятся 153 человека, эвакуированные из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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