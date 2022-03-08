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Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР

Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022

Свыше 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой в ДНР

Свыше 700 человек будут эвакуированы из Горловки и Ясиноватой в Донецкой народной республики в Южную Осетию и Россию, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:24

2022-03-08T10:24

2022-03-08T10:24

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Свыше 700 человек будут эвакуированы из Горловки и Ясиноватой в Донецкой народной республики в Южную Осетию и Россию, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Восьмого марта из Ясиноватой в Южную Осетию будут эвакуированы 155 человек, из Горловки на территорию Российской Федерации – 560 человек, из них 236 детей. В настоящее время в пункте временного размещения в Новоазовском районе находятся 153 человека, эвакуированные из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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