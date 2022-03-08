https://ria.ru/20220308/donbass-1777122383.html

Украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки

Украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки - РИА Новости, 08.03.2022

Украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки

Украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки, в том числе из РЗСО, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:46

2022-03-08T09:46

2022-03-08T09:55

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки, в том числе из РЗСО, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что украинские войска применяли в том числе РЗСО, артиллерию 122 мм и минометы 120 мм и 82 мм. В общей сложности за сутки по ДНР были выпущены 903 единицы боеприпасов.Сообщается, что за прошедшие сутки в ДНР пострадали четыре мирных жителя, были повреждены 12 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, украина