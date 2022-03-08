09:46 08.03.2022 (обновлено: 09:55 08.03.2022)
Украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки
Представительство в СЦКК: украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате попадания снаряда дом в поселке Павлополь Волновахского района, ДНР
Разрушенный в результате попадания снаряда дом в поселке Павлополь Волновахского района, ДНР
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки, в том числе из РЗСО, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские войска применяли в том числе РЗСО, артиллерию 122 мм и минометы 120 мм и 82 мм. В общей сложности за сутки по ДНР были выпущены 903 единицы боеприпасов.
Сообщается, что за прошедшие сутки в ДНР пострадали четыре мирных жителя, были повреждены 12 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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