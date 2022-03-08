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В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье

В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье - РИА Новости, 08.03.2022

В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье

Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье, в город также отправлен гуманитарный груз, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:18

2022-03-08T14:18

2022-03-08T14:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

запорожье

сумы

мариуполь

украина

ирина верещук

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье, в город также отправлен гуманитарный груз, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Гуманитарный коридор заработал от отрезке Мариуполь — Запорожье", - сказала Верещук в своем видеообращении.Кроме того, по ее словам, с Запорожья в направлении Мариуполя направлен гуманитарный груз.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов. Позже Верещук заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы отправится по гуманитарному коридору в 11.00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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запорожье

сумы

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, сумы, мариуполь, украина, ирина верещук