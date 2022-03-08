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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье
В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье - РИА Новости, 08.03.2022
В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье
Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье, в город также отправлен гуманитарный груз, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:18
2022-03-08T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожье
сумы
мариуполь
украина
ирина верещук
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье, в город также отправлен гуманитарный груз, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Гуманитарный коридор заработал от отрезке Мариуполь — Запорожье", - сказала Верещук в своем видеообращении.Кроме того, по ее словам, с Запорожья в направлении Мариуполя направлен гуманитарный груз.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов. Позже Верещук заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы отправится по гуманитарному коридору в 11.00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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запорожье
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в мире, запорожье, сумы, мариуполь, украина, ирина верещук
14:18 08.03.2022
 
В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье

Вице-премьер Украины Верещук заявила о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье, в город также отправлен гуманитарный груз, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Гуманитарный коридор заработал от отрезке Мариуполь — Запорожье", - сказала Верещук в своем видеообращении.
Кроме того, по ее словам, с Запорожья в направлении Мариуполя направлен гуманитарный груз.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов. Позже Верещук заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы отправится по гуманитарному коридору в 11.00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗапорожьеСумыМариупольУкраинаИрина Верещук
 
 
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