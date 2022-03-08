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Колонна с эвакуированными из Сум беженцами въехала в Полтавскую область
Колонна с эвакуированными из Сум беженцами въехала в Полтавскую область - РИА Новости, 08.03.2022
Колонна с эвакуированными из Сум беженцами въехала в Полтавскую область
Украинские СМИ сообщают, что первая колонна с эвакуированным населением из украинского города Сумы уже въехала в Полтавскую область Украины. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:58
2022-03-08T13:58
2022-03-08T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
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сумы
полтава
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что первая колонна с эвакуированным населением из украинского города Сумы уже въехала в Полтавскую область Украины.Видео опубликовал в своем Telegram-канале телеканал "Украина24"."Эвакуационная колонна из Сум уже въехала на Полтавщину", - говорится в сообщении.По сообщению издания "Страна.ua", ранее губернатор Сумской области заявил, что по согласованному маршруту можно выезжать и на легковых автомобилях, главное условие - не везти с собой оружие."Первыми колоннами автобусов отправлены иностранцы", - отметило украинское издание.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10:00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11:00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы. Вторая колонна выедет около 14:00 мск.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы, полтава
13:58 08.03.2022 (обновлено: 14:30 08.03.2022)
Колонна с эвакуированными из Сум беженцами въехала в Полтавскую область
Украинские СМИ сообщили о въезде колонны с беженцами из Сум в Полтавскую область