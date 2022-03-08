https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777142527.html
Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск
Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск - РИА Новости, 08.03.2022
Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск
Вторая колонна для эвакуации мирного населения из украинского города Сумы формируется для выезда в около 14:00 мск, сообщил глава Сумской областной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:11
2022-03-08T13:11
2022-03-08T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сумы
сумская область
украина
полтава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153792_0:16:3614:2048_1920x0_80_0_0_31a50add494fb4c725de86ec09990b77.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вторая колонна для эвакуации мирного населения из украинского города Сумы формируется для выезда в около 14:00 мск, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий."Первая колонна отправилась из города в 9:00 (10:00 мск). Коридор в режиме тишины обещали с 9:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск). Можно отправляться своим транспортом, вторая колонна формируется для выезда около 13:00 (14:00 мск)", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10:00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11:00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
сумы
сумская область
украина
полтава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153792_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_51c687ded837aebb99c5e5838c739640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, сумская область, украина, полтава
Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск
Власти Сумской области: вторая колонна автобусов с беженцами планирует выехать в 14:00 мск