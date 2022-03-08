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Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск

Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск - РИА Новости, 08.03.2022

Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск

Вторая колонна для эвакуации мирного населения из украинского города Сумы формируется для выезда в около 14:00 мск, сообщил глава Сумской областной... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:11

2022-03-08T13:11

2022-03-08T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

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сумская область

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вторая колонна для эвакуации мирного населения из украинского города Сумы формируется для выезда в около 14:00 мск, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий."Первая колонна отправилась из города в 9:00 (10:00 мск). Коридор в режиме тишины обещали с 9:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск). Можно отправляться своим транспортом, вторая колонна формируется для выезда около 13:00 (14:00 мск)", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10:00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11:00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумы, сумская область, украина, полтава