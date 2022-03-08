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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск
Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск - РИА Новости, 08.03.2022
Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск
Вторая колонна для эвакуации мирного населения из украинского города Сумы формируется для выезда в около 14:00 мск, сообщил глава Сумской областной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:11
2022-03-08T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сумы
сумская область
украина
полтава
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вторая колонна для эвакуации мирного населения из украинского города Сумы формируется для выезда в около 14:00 мск, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий."Первая колонна отправилась из города в 9:00 (10:00 мск). Коридор в режиме тишины обещали с 9:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск). Можно отправляться своим транспортом, вторая колонна формируется для выезда около 13:00 (14:00 мск)", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10:00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11:00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сумы, сумская область, украина, полтава
13:11 08.03.2022
 
Вторая колонна автобусов с беженцами из Сум планирует выехать в 14:00 мск

Власти Сумской области: вторая колонна автобусов с беженцами планирует выехать в 14:00 мск

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineПервый этап эвакуации из города Сумы
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Первый этап эвакуации из города Сумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вторая колонна для эвакуации мирного населения из украинского города Сумы формируется для выезда в около 14:00 мск, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
"Первая колонна отправилась из города в 9:00 (10:00 мск). Коридор в режиме тишины обещали с 9:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск). Можно отправляться своим транспортом, вторая колонна формируется для выезда около 13:00 (14:00 мск)", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10:00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11:00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСумыСумская областьУкраинаПолтава
 
 
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