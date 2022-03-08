Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777135600.html
В Сумы из Полтавской области выехали 35 автобусов для эвакуации людей
В Сумы из Полтавской области выехали 35 автобусов для эвакуации людей - РИА Новости, 08.03.2022
В Сумы из Полтавской области выехали 35 автобусов для эвакуации людей
В Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации людей, направлено также 20 тонн гуманитарной помощи, лекарства, сообщил глава Полтавской областной государственной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:51
2022-03-08T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сумы
полтавская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. В Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации людей, направлено также 20 тонн гуманитарной помощи, лекарства, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Украины Дмитрий Лунин."35 автобусов уже выехали из Полтавщины в Сумы, чтобы эвакуировать людей, в колонне – представители Красного Креста, медики. Направляем также 20 тонн гуманитарной помощи: еду и лекарства", - сообщил Лунин в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11.00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html
сумы
полтавская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_21195d3f8ed9af7db844d6e7747a5d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, полтавская область, украина
11:51 08.03.2022
 
В Сумы из Полтавской области выехали 35 автобусов для эвакуации людей

Глава Полтавской администрации Лунин: 35 автобусов выехали в Сумы для эвакуации людей

© Depositphotos / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Depositphotos / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. В Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации людей, направлено также 20 тонн гуманитарной помощи, лекарства, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Украины Дмитрий Лунин.
"35 автобусов уже выехали из Полтавщины в Сумы, чтобы эвакуировать людей, в колонне – представители Красного Креста, медики. Направляем также 20 тонн гуманитарной помощи: еду и лекарства", - сообщил Лунин в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11.00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСумыПолтавская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала