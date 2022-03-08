https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777135600.html

В Сумы из Полтавской области выехали 35 автобусов для эвакуации людей

В Сумы из Полтавской области выехали 35 автобусов для эвакуации людей - РИА Новости, 08.03.2022

В Сумы из Полтавской области выехали 35 автобусов для эвакуации людей

В Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации людей, направлено также 20 тонн гуманитарной помощи, лекарства, сообщил глава Полтавской областной государственной... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:51

2022-03-08T11:51

2022-03-08T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сумы

полтавская область

украина

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. В Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации людей, направлено также 20 тонн гуманитарной помощи, лекарства, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Украины Дмитрий Лунин."35 автобусов уже выехали из Полтавщины в Сумы, чтобы эвакуировать людей, в колонне – представители Красного Креста, медики. Направляем также 20 тонн гуманитарной помощи: еду и лекарства", - сообщил Лунин в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11.00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумы, полтавская область, украина