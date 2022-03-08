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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украина предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров
Украина предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров - РИА Новости, 08.03.2022
Украина предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила России согласовать их маршруты гуманитарных коридоров, не упомянув названные ранее предложения Минобороны РФ по... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:26
2022-03-08T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ирина верещук
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила России согласовать их маршруты гуманитарных коридоров, не упомянув названные ранее предложения Минобороны РФ по открытию коридоров до российской территории.Ранее Верещук в видеообращении заявила о согласовании одного маршрута гуманитарного коридора — из Сум в Полтаву."Мы отправили российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты гуманитарных коридоров Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, о чем уведомить Международный Комитет Красного Креста и обеспечить режим прекращения огня за этими маршрутами", - сказала Верещук в своем видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, ирина верещук, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:26 08.03.2022 (обновлено: 11:27 08.03.2022)
 
Украина предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров

Вице-премьер Верещук: Украина предложила России согласовать свои маршруты гумкоридоров

© REUTERS / Gleb GaranichПолицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила России согласовать их маршруты гуманитарных коридоров, не упомянув названные ранее предложения Минобороны РФ по открытию коридоров до российской территории.
Ранее Верещук в видеообращении заявила о согласовании одного маршрута гуманитарного коридора — из Сум в Полтаву.
"Мы отправили российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты гуманитарных коридоров Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, о чем уведомить Международный Комитет Красного Креста и обеспечить режим прекращения огня за этими маршрутами", - сказала Верещук в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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