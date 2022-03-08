11:26 08.03.2022 (обновлено: 11:27 08.03.2022)
Украина предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров
Вице-премьер Верещук: Украина предложила России согласовать свои маршруты гумкоридоров
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила России согласовать их маршруты гуманитарных коридоров, не упомянув названные ранее предложения Минобороны РФ по открытию коридоров до российской территории.
Ранее Верещук в видеообращении заявила о согласовании одного маршрута гуманитарного коридора — из Сум в Полтаву.
"Мы отправили российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты гуманитарных коридоров Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, о чем уведомить Международный Комитет Красного Креста и обеспечить режим прекращения огня за этими маршрутами", - сказала Верещук в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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