Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777130567.html
Киев объявил режим тишины на маршруте гуманитарного коридора Сумы — Полтава
Киев объявил режим тишины на маршруте гуманитарного коридора Сумы — Полтава - РИА Новости, 08.03.2022
Киев объявил режим тишины на маршруте гуманитарного коридора Сумы — Полтава
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила режим тишины с 10.00 мск для движения по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:03
2022-03-08T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сумы
полтава
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777001427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54d47f23927f9afbcee331bbc986cc36.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила режим тишины с 10.00 мск для движения по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву."Есть договоренность о начале режима тишины за маршрутом в 9 часов по киевскому времени (10 по мск). Мы объявляем о начале режима тишины", - сказала Верещук на брифинге.По ее словам, часы работы гуманитарного коридора - с 9 до 21 часов по киевскому времени (с 10 до 22 часов мск)."Есть договоренность, что в 10 часов утра (11.00 мск) первая колонна должна начать движение с города Сумы. Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном транспорте", - заявила Верещук."По всему маршруту должны быть убраны какие-либо преграды для движения колон с людьми, которые выезжают из города Сумы, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в город", - сказала вице-премьер."Речь идет об эвакуации гражданских жителей, в том числе иностранных студентов, в частности, граждан республики Индия и Китайской Народной Республики", - добавила Верещук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
россия
сумы
полтава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777001427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01efb39985fd2cd6ed48fe5bf6b8d226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сумы, полтава, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:03 08.03.2022 (обновлено: 11:15 08.03.2022)
 
Киев объявил режим тишины на маршруте гуманитарного коридора Сумы — Полтава

Вице-премьер Верещук: режим тишины объявили на маршруте гумкоридора Сумы — Полтава

© РИА Новости / Илья ПиталевУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Украинские беженцы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила режим тишины с 10.00 мск для движения по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву.
"Есть договоренность о начале режима тишины за маршрутом в 9 часов по киевскому времени (10 по мск). Мы объявляем о начале режима тишины", - сказала Верещук на брифинге.
По ее словам, часы работы гуманитарного коридора - с 9 до 21 часов по киевскому времени (с 10 до 22 часов мск).
"Есть договоренность, что в 10 часов утра (11.00 мск) первая колонна должна начать движение с города Сумы. Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном транспорте", - заявила Верещук.
"По всему маршруту должны быть убраны какие-либо преграды для движения колон с людьми, которые выезжают из города Сумы, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в город", - сказала вице-премьер.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Киев пережил исход
"Речь идет об эвакуации гражданских жителей, в том числе иностранных студентов, в частности, граждан республики Индия и Китайской Народной Республики", - добавила Верещук.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:00
Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСумыПолтаваУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала