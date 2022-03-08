11:03 08.03.2022 (обновлено: 11:15 08.03.2022)
Киев объявил режим тишины на маршруте гуманитарного коридора Сумы — Полтава
Вице-премьер Верещук: режим тишины объявили на маршруте гумкоридора Сумы — Полтава
Украинские беженцы
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила режим тишины с 10.00 мск для движения по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву.
"Есть договоренность о начале режима тишины за маршрутом в 9 часов по киевскому времени (10 по мск). Мы объявляем о начале режима тишины", - сказала Верещук на брифинге.
По ее словам, часы работы гуманитарного коридора - с 9 до 21 часов по киевскому времени (с 10 до 22 часов мск).
"Есть договоренность, что в 10 часов утра (11.00 мск) первая колонна должна начать движение с города Сумы. Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном транспорте", - заявила Верещук.
"По всему маршруту должны быть убраны какие-либо преграды для движения колон с людьми, которые выезжают из города Сумы, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в город", - сказала вице-премьер.
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"Речь идет об эвакуации гражданских жителей, в том числе иностранных студентов, в частности, граждан республики Индия и Китайской Народной Республики", - добавила Верещук.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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