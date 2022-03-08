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Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов - РИА Новости, 08.03.2022
Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:37
2022-03-08T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — сказал он.Украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале опубликовало видео людей с сумками в автобусах."Зеленый коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации", — говорится в посте.Как написал у себя в Telegram-канале глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, "35 автобусов уже выехали из Полтавщины в Сумы, чтобы эвакуировать людей". Он уточнил, что колонна везет также 20 тонн гуманитарной помощи.Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта в Белоруссии. На второй встрече стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина
10:37 08.03.2022 (обновлено: 13:15 08.03.2022)
 
Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

Минобороны сообщило об открытии гумкоридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем, идут по гуманитарному коридору
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем, идут по гуманитарному коридору - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем, идут по гуманитарному коридору. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — сказал он.
Украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале опубликовало видео людей с сумками в автобусах.

"Зеленый коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации", — говорится в посте.
Как написал у себя в Telegram-канале глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, "35 автобусов уже выехали из Полтавщины в Сумы, чтобы эвакуировать людей". Он уточнил, что колонна везет также 20 тонн гуманитарной помощи.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Киев пережил исход
Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта в Белоруссии. На второй встрече стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
10:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев согласовал работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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