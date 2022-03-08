https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777128118.html

Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов - РИА Новости, 08.03.2022

Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:37

2022-03-08T10:37

2022-03-08T13:15

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — сказал он.Украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале опубликовало видео людей с сумками в автобусах."Зеленый коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации", — говорится в посте.Как написал у себя в Telegram-канале глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, "35 автобусов уже выехали из Полтавщины в Сумы, чтобы эвакуировать людей". Он уточнил, что колонна везет также 20 тонн гуманитарной помощи.Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта в Белоруссии. На второй встрече стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина