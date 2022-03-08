10:37 08.03.2022 (обновлено: 13:15 08.03.2022)
Минобороны ввело режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
Минобороны сообщило об открытии гумкоридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем, идут по гуманитарному коридору
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем, идут по гуманитарному коридору. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — сказал он.
Украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале опубликовало видео людей с сумками в автобусах.
"Зеленый коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации", — говорится в посте.
"Зеленый коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации", — говорится в посте.
Как написал у себя в Telegram-канале глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, "35 автобусов уже выехали из Полтавщины в Сумы, чтобы эвакуировать людей". Он уточнил, что колонна везет также 20 тонн гуманитарной помощи.
08:00Киев пережил исход
Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта в Белоруссии. На второй встрече стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.