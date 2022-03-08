https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777124814.html

Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам

Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам - РИА Новости, 08.03.2022

Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам

Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что вчера с российской стороны были готовы около 400... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:05

2022-03-08T10:05

2022-03-08T10:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир мединский

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668717_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_0b33bab6edd8829fdb3693c9ad7d0a2a.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что вчера с российской стороны были готовы около 400 автобусов для эвакуации людей по гуманитарным коридорам из окруженных городов, но людей не выпускают.По его словам, однако "все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день"."Мы соблюдали режим (прекращения огня) на протяжении 5-7 часов ежедневно. Несмотря на это, из городов никто не вышел", - добавил он.Мединский отметил, что боевики не дают людям покидать города, а держат их "в качестве живого щита".Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.Россия с 10.00 мск 8 марта объявляет "режим тишины" для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, заявил накануне Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. По его сообщению, Украина должна оповестить о гуманитарной операции до 03:00 мск 8 марта. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир мединский, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии