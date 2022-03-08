Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам
Мединский: около 400 автобусов были готовы для гумкоридоров, но людей так и не выпустили
Автобусы для эвакуации жителей в Донбассе
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что вчера с российской стороны были готовы около 400 автобусов для эвакуации людей по гуманитарным коридорам из окруженных городов, но людей не выпускают.
"Буквально вчера мы держали около 400 крупных автобусов совершенно пустыми с тем, чтобы вывезти людей из окруженных городов и отвезти туда, куда бы они просили", - сказал Мединский в интервью, которое опубликовало RT.
По его словам, однако "все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день".
"Мы соблюдали режим (прекращения огня) на протяжении 5-7 часов ежедневно. Несмотря на это, из городов никто не вышел", - добавил он.
Мединский отметил, что боевики не дают людям покидать города, а держат их "в качестве живого щита".
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Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
Россия с 10.00 мск 8 марта объявляет "режим тишины" для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, заявил накануне Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. По его сообщению, Украина должна оповестить о гуманитарной операции до 03:00 мск 8 марта. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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