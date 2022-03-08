Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777124814.html
Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам
Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам - РИА Новости, 08.03.2022
Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам
Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что вчера с российской стороны были готовы около 400... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:05
2022-03-08T10:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668717_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_0b33bab6edd8829fdb3693c9ad7d0a2a.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что вчера с российской стороны были готовы около 400 автобусов для эвакуации людей по гуманитарным коридорам из окруженных городов, но людей не выпускают.По его словам, однако "все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день"."Мы соблюдали режим (прекращения огня) на протяжении 5-7 часов ежедневно. Несмотря на это, из городов никто не вышел", - добавил он.Мединский отметил, что боевики не дают людям покидать города, а держат их "в качестве живого щита".Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.Россия с 10.00 мск 8 марта объявляет "режим тишины" для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, заявил накануне Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. По его сообщению, Украина должна оповестить о гуманитарной операции до 03:00 мск 8 марта. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668717_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_332968bb26831007cc5d1ceb33f710f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир мединский, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:05 08.03.2022
 
Мединский рассказал о подготовке эвакуации по гуманитарным коридорам

Мединский: около 400 автобусов были готовы для гумкоридоров, но людей так и не выпустили

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации жителей в Донбассе
Автобусы для эвакуации жителей в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Автобусы для эвакуации жителей в Донбассе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что вчера с российской стороны были готовы около 400 автобусов для эвакуации людей по гуманитарным коридорам из окруженных городов, но людей не выпускают.
"Буквально вчера мы держали около 400 крупных автобусов совершенно пустыми с тем, чтобы вывезти людей из окруженных городов и отвезти туда, куда бы они просили", - сказал Мединский в интервью, которое опубликовало RT.
По его словам, однако "все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день".
"Мы соблюдали режим (прекращения огня) на протяжении 5-7 часов ежедневно. Несмотря на это, из городов никто не вышел", - добавил он.
Мединский отметил, что боевики не дают людям покидать города, а держат их "в качестве живого щита".
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:00
Украина превращается в Сомали
Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
Россия с 10.00 мск 8 марта объявляет "режим тишины" для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, заявил накануне Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. По его сообщению, Украина должна оповестить о гуманитарной операции до 03:00 мск 8 марта. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала