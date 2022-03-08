https://ria.ru/20220308/aydar-1777117084.html

В ЛНР расследуют деятельность тайной тюрьмы нацистского батальона "Айдар"

В ЛНР расследуют деятельность тайной тюрьмы нацистского батальона "Айдар" - РИА Новости, 08.03.2022

В ЛНР расследуют деятельность тайной тюрьмы нацистского батальона "Айдар"

Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T08:32

2022-03-08T08:32

2022-03-08T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших."Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом", - заявила Сорока РИА Новости.По ее словам, в Половинкино базировался батальон "Айдар", который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей."Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило… Так что теперь наша цель - как только освободят, первое - едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим", - рассказала Сорока.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами сотрудники СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания. Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Анны Сороки >>

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https://ria.ru/20190719/1556677870.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, служба безопасности украины