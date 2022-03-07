https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777052780.html

Зеленский приравнял садизм неонацистов к героизму, заявили в РВИО

Зеленский приравнял садизм неонацистов к героизму, заявили в РВИО - РИА Новости, 07.03.2022

Зеленский приравнял садизм неонацистов к героизму, заявили в РВИО

Владимир Зеленский, решив присвоить почетное звание городам, где неонацисты держат в заложниках мирное население, тем самым на весь мир приравнял к героизму... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:34

2022-03-07T16:34

2022-03-07T16:34

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, решив присвоить почетное звание городам, где неонацисты держат в заложниках мирное население, тем самым на весь мир приравнял к героизму садизм бандеровцев, которые понимают, что обречены, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ранее Зеленский сообщил на брифинге, что городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха. В межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявляли, что украинские нацисты в Мариуполе удерживают мирных жителей и прикрываются ими как живым щитом. Подобная тактика использовалась и в других городах."Город-герой - это высшая степень отличия, которая в СССР присваивалась городам за массовый героизм, мужество и стойкость их защитников, проявленные в Великой Отечественной войне. Сейчас же маски сброшены. Ибо речь идет не о массовом героизме, а массовом садизме, который украинские нацисты проявляют к мирным гражданам разных населенных пунктов, понимая собственную обреченность. Что касается мужества и стойкости, то это удел тех людей, которых эти нацисты держат в заложниках", - сказал Мягков.Нацбатальоны, которые засели в городах, являются не только идейными, но и на практике прямыми последователями гитлеровских нацистов и их пособников из числа украинских националистов 80-летней давности, добавил собеседник агентства. "Именно они тогда, в годы Великой Отечественной войны, гнали советское мирное население, военнопленных, на позиции Красной Армии, прячась за их спинами. Именно они вырезали мирное население. Причем известно, что сами гитлеровцы иной раз остолбевали от того, с каким зверством действуют их украинские подручные", - сказал научный директор РВИО.То, что нынешние украинские нацисты и сейчас прячутся за спинами ни в чем не повинных людей, говорит о том, что эти боевики понимают, что не могут противостоять российской армии в честном открытом бою, подчеркнул Мягков. "Да, собственно, этого они никогда и не могли. Достаточно напомнить дивизию СС "Галичина". Она моментально, с позором побежала, как только попала под удары Красной Армии летом 1944 года. И дело дошло до того, что сами немцы вынуждены были силой возвращать этих, с позволения сказать, бойцов обратно. Не помогло: дивизия была быстро разбита советскими войсками", - сказал Мягков.По его словам, нынешнее поведение вооруженных украинских националистов говорит о том, что режим Зеленского находится в агонии и предпринимает все шаги, чтобы удержаться у власти – и ему уже все равно, что могут погибнуть мирные граждане. "О том, что киевская власть агонизирует, свидетельствует и то, что она отчаянно хватается даже за словосочетание "город-герой" - за один из символов общей победы советского народа над нацизмом, которые на Украине методично вымарывали из народной памяти не только последние восемь лет, но и все те годы, что прошли после распада СССР", - отметил Мягков.По его словам, дезорганизация и вакханалия царили в ставке Гитлера в конце апреля 1945 года. "То же самое происходит и сейчас. Такое впечатление, что и рядовые нацисты, и нынешнее руководство Украины не просто зомбированы, но и, не исключено, массово находятся под действием наркотиков – причем во главе с Зеленским, мы же видели кадры, которые были недавно показаны", - сказал научный директор РВИО."Российская армия несет освобождение на Украину. Все преступления украинского режима должны быть расследованы, все преступники должны быть преданы суду. Я считаю, что должен пройти новый Нюрнбергский процесс над нацистским режимом на Украине, и на котором в качестве обвиняемых должны предстать как киевское руководство, так и руководители нацистских подразделений", - отметил Мягков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, российское военно-историческое общество (рвио), украина, донбасс, владимир зеленский