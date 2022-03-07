https://ria.ru/20220307/zaderzhanie-1777078847.html

Белорусский политолог рассказал о задержании украинского депутата

Белорусский политолог рассказал о задержании украинского депутата - РИА Новости, 07.03.2022

Белорусский политолог рассказал о задержании украинского депутата

Белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил РИА Новости, что при попытке пересечения границы с Польшей СБ Украины захвачен украинский депутат Евгений... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:24

2022-03-07T20:24

2022-03-07T20:59

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил РИА Новости, что при попытке пересечения границы с Польшей СБ Украины захвачен украинский депутат Евгений Шевченко и доставлен в Киев."Депутат Евгений Шевченко, который является одним из инициатором начала межгосударственных переговоров (Украины и России – ред.), захвачен спецназом СБУ при попытке пересечения украинско-польской границы и доставлен в Киев. С пятницы, 4 марта, от него нет никакой информации", - сказал Воскресенский.Он уточнил, что ранее общался с Шевченко ежедневно, а последний раз они общались 3 марта. "Он звонил мне с границы (с Польшей – ред.), а потом связь оборвалась", - сказал Воскресенский. Он пояснил, что Шевченко планировал выехать в Польшу, чтобы затем попасть в Белоруссию на второй раунд украинско-российских переговоров в Брестской области. В то же время Воскресенский не уточнил, был ли Шевченко в составе официальной украинской делегации на переговорах или это было его личной инициативой.Воскресенский отметил, что узнал о произошедшем от членов семьи депутата.Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал о роли депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко в том, чтобы состоялся телефонный разговор белорусского и украинского президентов. По его словам, Шевченко настойчиво просил его поговорить с Владимиром Зеленским, "торпедировал" обращениями всех помощников и службу безопасности Лукашенко, а затем даже позвонил младшему сыну белорусского президента Николаю. Двадцать седьмого февраля состоялся телефонный разговор Лукашенко и Зеленского, после которого белорусский президент созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Вскоре после этого состоялся первый раунд украинско-российских переговоров на территории Белоруссии.В январе в интервью белорусскому телеканалу ОНТ внефракционный депутат Верховной рады Шевченко, которого исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа" за встречу с президентом Белоруссии Лукашенко, заявил, что видит целесообразность в выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.Ранее Шевченко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по статье "государственная измена". Однако пресс-служба ведомства заявила, что следователи СБУ не начинали уголовные производства в отношении депутата. До этого Шевченко посетил Минск, где заявил, что украинцы и белорусы - два самых близких народа, и политика, направленная на разрушение дружественных и экономических связей с соседями, ни к чему хорошему не приведет. Это произошло на фоне ухудшения отношений Киева и Минска после того, как Украина не признала Лукашенко легитимным президентом по итогам выборов в 2020 году.В том же интервью белорусскому телевидению депутат также заявил, что конкретно в отношении него нет дела о госизмене, а есть "фактовое, размытое" дело, где много фигурантов. Причем, по его словам, официально полученные им на тот момент данные от генпрокуратуры "не подтверждают, что такое дело есть, но и не опровергают".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.С начала боевых действий прошли уже два два раунда переговоров, они состоялись 28 февраля и 3 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В настоящее время, опять же на белорусской территории, проходит третий раунд переговоров.Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, в нее входят также замглавы МИД РФ Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Со стороны Украины присутствуют советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и другие украинские политики.

https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

https://ria.ru/20220307/kuleba-1777078160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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