https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html

Минобороны: Украина пытается скрыть следы работы с возбудителями чумы

Минобороны: Украина пытается скрыть следы работы с возбудителями чумы - РИА Новости, 07.03.2022

Минобороны: Украина пытается скрыть следы работы с возбудителями чумы

Украина в нарушение норм международного права работала над усилением патогенных свойств микробов, сообщил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:47

2022-03-07T16:47

2022-03-07T18:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украина в нарушение норм международного права работала над усилением патогенных свойств микробов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции (патогенных микробов. — Прим. ред.) попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии", — сказал он.Всего российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий, которые работали в рамках программ Пентагона и, возможно, производили биологическое оружие.По словам Кириллова, заказчиком выступало Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы. Работы шли по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе — сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление — научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.По информации российских военных, которые проанализировали полученные документы, Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, и экстренно свернуть биологические программы.По его словам, во Львове уничтожили 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, десять — с бруцеллезом, пять — с чумой."Всего более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ", — отметил командующий войсками РХБЗ.Работа биолабораторий привела к росту заболеваемости корью в 100 раз, кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита".Как подчеркнул Кириллов, из страны уже вывезли все для продолжения военно-биологической программы США. Анализ инструкций свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение.Всего США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, следует из презентации министерства обороны.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1776985186.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220307/osnovanie-1776990534.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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