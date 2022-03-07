https://ria.ru/20220307/yudashkin-1777047207.html

Дом моды Юдашкина отреагировал на отмену показа его дефиле в Париже

Дом моды Юдашкина отреагировал на отмену показа его дефиле в Париже - РИА Новости, 07.03.2022

Дом моды Юдашкина отреагировал на отмену показа его дефиле в Париже

Исключение российского художника-модельера Валентина Юдашкина из календаря парижской Недели моды связано с давлением украинских СМИ на Федерацию моды, сообщили... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:57

2022-03-07T15:57

2022-03-07T16:25

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россия

валентин юдашкин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Исключение российского художника-модельера Валентина Юдашкина из календаря парижской Недели моды связано с давлением украинских СМИ на Федерацию моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Валентина Юдашкина.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Федерацию высокой моды сообщило, что Юдашкин не сможет провести виртуальное дефиле в рамках Недели моды в Париже во вторник, поскольку не осудил военные действия на Украине."Был официальный звонок от президента Федерации, Ральфа Толедано, представителю бренда Valentin Yudashkin в Париже. Президент сообщил, что он вынужден исключить Валентина Юдашкина из календаря Недели моды. Это связано с давлением и большим количеством негативных комментариев со стороны украинских СМИ в сторону Федерации моды", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Юдашкин продолжает числиться в Синдикате Высокой моды Парижа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

париж, россия, валентин юдашкин, санкции