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Шоубиз
https://ria.ru/20220307/yudashkin-1777047207.html
Дом моды Юдашкина отреагировал на отмену показа его дефиле в Париже
Дом моды Юдашкина отреагировал на отмену показа его дефиле в Париже - РИА Новости, 07.03.2022
Дом моды Юдашкина отреагировал на отмену показа его дефиле в Париже
Исключение российского художника-модельера Валентина Юдашкина из календаря парижской Недели моды связано с давлением украинских СМИ на Федерацию моды, сообщили... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:57
2022-03-07T16:25
шоубиз
париж
россия
валентин юдашкин
санкции
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Исключение российского художника-модельера Валентина Юдашкина из календаря парижской Недели моды связано с давлением украинских СМИ на Федерацию моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Валентина Юдашкина.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Федерацию высокой моды сообщило, что Юдашкин не сможет провести виртуальное дефиле в рамках Недели моды в Париже во вторник, поскольку не осудил военные действия на Украине."Был официальный звонок от президента Федерации, Ральфа Толедано, представителю бренда Valentin Yudashkin в Париже. Президент сообщил, что он вынужден исключить Валентина Юдашкина из календаря Недели моды. Это связано с давлением и большим количеством негативных комментариев со стороны украинских СМИ в сторону Федерации моды", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Юдашкин продолжает числиться в Синдикате Высокой моды Парижа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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париж, россия, валентин юдашкин, санкции
15:57 07.03.2022 (обновлено: 16:25 07.03.2022)
 
Дом моды Юдашкина отреагировал на отмену показа его дефиле в Париже

Дом моды Юдашкина связал отмену показа его дефиле в Париже с давлением украинских СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Модельер Валентин Юдашкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Исключение российского художника-модельера Валентина Юдашкина из календаря парижской Недели моды связано с давлением украинских СМИ на Федерацию моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Валентина Юдашкина.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Федерацию высокой моды сообщило, что Юдашкин не сможет провести виртуальное дефиле в рамках Недели моды в Париже во вторник, поскольку не осудил военные действия на Украине.
"Был официальный звонок от президента Федерации, Ральфа Толедано, представителю бренда Valentin Yudashkin в Париже. Президент сообщил, что он вынужден исключить Валентина Юдашкина из календаря Недели моды. Это связано с давлением и большим количеством негативных комментариев со стороны украинских СМИ в сторону Федерации моды", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Юдашкин продолжает числиться в Синдикате Высокой моды Парижа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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