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Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России
Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России - РИА Новости, 07.03.2022
Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России
Глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что все их 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, передает агентство... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:02
2022-03-07T13:11
экономика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что все их 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, передает агентство Блумберг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, азия, uniqlo
13:02 07.03.2022 (обновлено: 13:11 07.03.2022)
 
Сеть магазинов Uniqlo продолжит работу в России

Глава Fast Retailing Янаи: все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России

© AP Photo / Eugene HoshikoДевушка рассматривает одежду марки Uniqlo
Девушка рассматривает одежду марки Uniqlo - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Девушка рассматривает одежду марки Uniqlo. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что все их 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, передает агентство Блумберг.
"Одежда - это то, что необходимо для жизни. У людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас", - приводит агентство слова гендиректора холдинга.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияАзияUniqlo
 
 
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