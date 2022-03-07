https://ria.ru/20220307/ukraina-1777060214.html

МИД: Запад делает все, чтобы власть в Киеве продержалась максимально долго

МИД: Запад делает все, чтобы власть в Киеве продержалась максимально долго - РИА Новости, 07.03.2022

МИД: Запад делает все, чтобы власть в Киеве продержалась максимально долго

Запад пытается сделать все, чтобы гнилая по своей сути власть в Киеве продержалась максимально долго, чтобы страдания народа Украины длились, и был повод для... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:39

2022-03-07T17:39

2022-03-07T17:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

мария захарова

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Запад пытается сделать все, чтобы гнилая по своей сути власть в Киеве продержалась максимально долго, чтобы страдания народа Украины длились, и был повод для санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они пытаются сделать все, чтобы вот эта вот... гнилая по своей сути и форме власть продержалась максимально долго, для того чтобы страдания этой самой страны Украины длились, чтобы держать в заложниках гражданское население, чтобы делать все, для того чтобы создавать искусственный повод для санкционного давления на нашу страну", - сказала Захарова в эфире Первого канала в передаче "Большая игра".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мария захарова, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)