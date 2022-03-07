МИД: Запад делает все, чтобы власть в Киеве продержалась максимально долго
Захарова: Запад делает все, чтобы гнилая власть в Киеве продержалась максимально долго
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Запад пытается сделать все, чтобы гнилая по своей сути власть в Киеве продержалась максимально долго, чтобы страдания народа Украины длились, и был повод для санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они пытаются сделать все, чтобы вот эта вот... гнилая по своей сути и форме власть продержалась максимально долго, для того чтобы страдания этой самой страны Украины длились, чтобы держать в заложниках гражданское население, чтобы делать все, для того чтобы создавать искусственный повод для санкционного давления на нашу страну", - сказала Захарова в эфире Первого канала в передаче "Большая игра".
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.