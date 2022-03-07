https://ria.ru/20220307/tekhnika-1777000504.html

DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой

DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой - РИА Новости, 07.03.2022

DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой

Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:45

2022-03-07T08:45

2022-03-07T08:45

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

dns

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/74/1551587474_0:199:3001:1887_1920x0_80_0_0_7c07da98e40847e785443211112ac0d5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне санкций компаний, сообщил в своем Telegram-канале директор DNS Дмитрий Алексеев.Ранее ряд европейских компаний заявил, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине."Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера... Мы с большим уважением относимся ко всем нашим партнерам, но рынок бытовой техники и электроники настолько конкурентен, что не терпит пустоты: уходит один производитель, его нишу тут же замещают другие", - написал Алексеев, добавив, что цены в сети остаются стабильными, повышение не планируется, если и будут корректировки, то "точечно".По его словам, повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники, в частности, телевизоров. Но запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев, все работает "в штатном режиме".Ранее крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%. Этим заинтересовалась ФАС РФ, Минпромторг заявлял, что это требует дополнительного анализа. Позже директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента.DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники: более 2,7 тысячи магазинов в городах РФ. Штаб-квартира расположена во Владивостоке. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.

https://ria.ru/20220307/tekhnika-1776985370.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, dns, санкции