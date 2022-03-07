Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/tekhnika-1777000504.html
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой - РИА Новости, 07.03.2022
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой
Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T08:45
2022-03-07T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
dns
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/74/1551587474_0:199:3001:1887_1920x0_80_0_0_7c07da98e40847e785443211112ac0d5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне санкций компаний, сообщил в своем Telegram-канале директор DNS Дмитрий Алексеев.Ранее ряд европейских компаний заявил, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине."Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера... Мы с большим уважением относимся ко всем нашим партнерам, но рынок бытовой техники и электроники настолько конкурентен, что не терпит пустоты: уходит один производитель, его нишу тут же замещают другие", - написал Алексеев, добавив, что цены в сети остаются стабильными, повышение не планируется, если и будут корректировки, то "точечно".По его словам, повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники, в частности, телевизоров. Но запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев, все работает "в штатном режиме".Ранее крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%. Этим заинтересовалась ФАС РФ, Минпромторг заявлял, что это требует дополнительного анализа. Позже директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента.DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники: более 2,7 тысячи магазинов в городах РФ. Штаб-квартира расположена во Владивостоке. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.
https://ria.ru/20220307/tekhnika-1776985370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/74/1551587474_0:0:2517:1887_1920x0_80_0_0_060dae27a3b9fcd61385c0a8b0994755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, dns, санкции
08:45 07.03.2022
 
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой

Директор DNS Алексеев: сеть готова обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники
Продажа бытовой техники - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Продажа бытовой техники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне санкций компаний, сообщил в своем Telegram-канале директор DNS Дмитрий Алексеев.
Ранее ряд европейских компаний заявил, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
Продажа бытовой техники - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 02:17
Россиянам посоветовали, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
"Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера... Мы с большим уважением относимся ко всем нашим партнерам, но рынок бытовой техники и электроники настолько конкурентен, что не терпит пустоты: уходит один производитель, его нишу тут же замещают другие", - написал Алексеев, добавив, что цены в сети остаются стабильными, повышение не планируется, если и будут корректировки, то "точечно".
По его словам, повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники, в частности, телевизоров. Но запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев, все работает "в штатном режиме".
Ранее крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%. Этим заинтересовалась ФАС РФ, Минпромторг заявлял, что это требует дополнительного анализа. Позже директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента.
DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники: более 2,7 тысячи магазинов в городах РФ. Штаб-квартира расположена во Владивостоке. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияDNSСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала