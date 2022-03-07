https://ria.ru/20220307/tekhnika-1777000504.html
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой - РИА Новости, 07.03.2022
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой
Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T08:45
2022-03-07T08:45
2022-03-07T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
dns
санкции
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне санкций компаний, сообщил в своем Telegram-канале директор DNS Дмитрий Алексеев.Ранее ряд европейских компаний заявил, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине."Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера... Мы с большим уважением относимся ко всем нашим партнерам, но рынок бытовой техники и электроники настолько конкурентен, что не терпит пустоты: уходит один производитель, его нишу тут же замещают другие", - написал Алексеев, добавив, что цены в сети остаются стабильными, повышение не планируется, если и будут корректировки, то "точечно".По его словам, повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники, в частности, телевизоров. Но запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев, все работает "в штатном режиме".Ранее крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%. Этим заинтересовалась ФАС РФ, Минпромторг заявлял, что это требует дополнительного анализа. Позже директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента.DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники: более 2,7 тысячи магазинов в городах РФ. Штаб-квартира расположена во Владивостоке. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.
https://ria.ru/20220307/tekhnika-1776985370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, dns, санкции
DNS готова полностью обеспечить россиян бытовой техникой
Директор DNS Алексеев: сеть готова обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости.
Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне санкций компаний, сообщил в своем Telegram-канале
директор DNS Дмитрий Алексеев.
Ранее ряд европейских компаний заявил, что приостанавливает свою деятельность в России
и Белоруссии
в связи с событиями на Украине
.
"Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера... Мы с большим уважением относимся ко всем нашим партнерам, но рынок бытовой техники и электроники настолько конкурентен, что не терпит пустоты: уходит один производитель, его нишу тут же замещают другие", - написал Алексеев, добавив, что цены в сети остаются стабильными, повышение не планируется, если и будут корректировки, то "точечно".
По его словам, повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники, в частности, телевизоров. Но запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев, все работает "в штатном режиме".
Ранее крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%. Этим заинтересовалась ФАС
РФ, Минпромторг
заявлял, что это требует дополнительного анализа. Позже директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента.
DNS
– крупная российская сеть электроники и бытовой техники: более 2,7 тысячи магазинов в городах РФ. Штаб-квартира расположена во Владивостоке. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.