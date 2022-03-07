https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777039036.html

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

Европейские правительства завершают подготовку новых санкций против России, которые могут затронуть порты, суда, физических лиц и технологии для военного... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:44

2022-03-07T14:44

2022-03-07T15:23

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

евросоюз

россия

санкции

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МОСКВОЙ, 7 мар - РИА Новости. Европейские правительства завершают подготовку новых санкций против России, которые могут затронуть порты, суда, физических лиц и технологии для военного оборудования, некоторые меры могут быть приняты уже во вторник. сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц."Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - пишет агентство.Уточняется, что некоторые меры могут быть приняты уже во вторник.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, санкции