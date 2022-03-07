https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777039036.html
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Европейские правительства завершают подготовку новых санкций против России, которые могут затронуть порты, суда, физических лиц и технологии для военного... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:44
2022-03-07T14:44
2022-03-07T15:23
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
евросоюз
россия
санкции
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МОСКВОЙ, 7 мар - РИА Новости. Европейские правительства завершают подготовку новых санкций против России, которые могут затронуть порты, суда, физических лиц и технологии для военного оборудования, некоторые меры могут быть приняты уже во вторник. сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц."Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - пишет агентство.Уточняется, что некоторые меры могут быть приняты уже во вторник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, россия, санкции
14:44 07.03.2022 (обновлено: 15:23 07.03.2022)
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Bloomberg: новые санкции ЕС против России могут затронуть порты, суда и военные технологии