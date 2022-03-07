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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Европейские правительства завершают подготовку новых санкций против России, которые могут затронуть порты, суда, физических лиц и технологии для военного... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:44
2022-03-07T15:23
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
евросоюз
россия
санкции
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МОСКВОЙ, 7 мар - РИА Новости. Европейские правительства завершают подготовку новых санкций против России, которые могут затронуть порты, суда, физических лиц и технологии для военного оборудования, некоторые меры могут быть приняты уже во вторник. сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц."Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - пишет агентство.Уточняется, что некоторые меры могут быть приняты уже во вторник.
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экономика, евросоюз, россия, санкции
14:44 07.03.2022 (обновлено: 15:23 07.03.2022)
 
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

Bloomberg: новые санкции ЕС против России могут затронуть порты, суда и военные технологии

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВОЙ, 7 мар - РИА Новости. Европейские правительства завершают подготовку новых санкций против России, которые могут затронуть порты, суда, физических лиц и технологии для военного оборудования, некоторые меры могут быть приняты уже во вторник. сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц.
"Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - пишет агентство.
Уточняется, что некоторые меры могут быть приняты уже во вторник.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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