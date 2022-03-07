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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/rossiya-1777006674.html
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России - РИА Новости, 07.03.2022
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:00
2022-03-07T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкции
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на Украине."Считаю, что нужна технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролеров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России", - сказал Хамзаев РИА Новости.Как отметил парламентарий, ситуация, сложившаяся в мире, и, в частности, в РФ, наглядно демонстрирует, что "в стране появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции, султан хамзаев, госдума рф
10:00 07.03.2022
 
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России

Депутат Хамзаев призвал запретить въезд бизнесменам, покинувшим Россию в ходе спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ Султан Хамзаев
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на Украине.
"Считаю, что нужна технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролеров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Как отметил парламентарий, ситуация, сложившаяся в мире, и, в частности, в РФ, наглядно демонстрирует, что "в стране появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу".
"Некоторые деятели искусств, блогеры и олигархи предпочли родине "островки счастья" в других странах. Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях. Нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
08:00
Британия готовится ободрать российских олигархов как липку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСанкцииСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
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