https://ria.ru/20220307/rossiya-1777006674.html

Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России

Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России - РИА Новости, 07.03.2022

Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:00

2022-03-07T10:00

2022-03-07T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

санкции

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на Украине."Считаю, что нужна технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролеров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России", - сказал Хамзаев РИА Новости.Как отметил парламентарий, ситуация, сложившаяся в мире, и, в частности, в РФ, наглядно демонстрирует, что "в стране появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции, султан хамзаев, госдума рф