https://ria.ru/20220307/rossiya-1777006674.html
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России - РИА Новости, 07.03.2022
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:00
2022-03-07T10:00
2022-03-07T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкции
султан хамзаев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/70/1562367013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c81f6c366817039c60e13007e5a1e58c.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на Украине."Считаю, что нужна технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролеров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России", - сказал Хамзаев РИА Новости.Как отметил парламентарий, ситуация, сложившаяся в мире, и, в частности, в РФ, наглядно демонстрирует, что "в стране появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/70/1562367013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08c13d83e9090dbcdee3c4dd1a2d9800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции, султан хамзаев, госдума рф
Депутат призвал запретить въезд олигархам и актерам, уехавшим из России
Депутат Хамзаев призвал запретить въезд бизнесменам, покинувшим Россию в ходе спецоперации
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на Украине.
"Считаю, что нужна технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролеров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Как отметил парламентарий, ситуация, сложившаяся в мире, и, в частности, в РФ, наглядно демонстрирует, что "в стране появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу".
"Некоторые деятели искусств, блогеры и олигархи предпочли родине "островки счастья" в других странах. Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях. Нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел", - подчеркнул он.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.