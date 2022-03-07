https://ria.ru/20220307/press-brifing-1777027443.html

Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины

Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины

В Белоруссии проходит пресс-брифинг перед началом третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:57

2022-03-07T15:57

2022-03-07T16:03

политика

украина

россия

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В Белоруссии проходит пресс-брифинг перед началом третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, украина, россия, видео