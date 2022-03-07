https://ria.ru/20220307/press-brifing-1777027443.html
Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины
Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины
В Белоруссии проходит пресс-брифинг перед началом третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:57
2022-03-07T15:57
2022-03-07T16:03
политика
украина
россия
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В Белоруссии проходит пресс-брифинг перед началом третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.
украина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-брифинг перед третьим раундом мирных переговоров между Россией и Украиной
LIVE: Пресс-брифинг перед третьим раундом мирных переговоров между Россией и Украиной
2022-03-07T15:57
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PT6M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, видео
Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины
В Белоруссии проходит пресс-брифинг перед началом третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.
2022-03-07T15:57
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PT6M36S
15:57 07.03.2022 (обновлено: 16:03 07.03.2022)
Пресс-брифинг перед третьим раундом переговоров России и Украины
В Белоруссии проходит пресс-брифинг перед началом третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.