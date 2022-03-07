https://ria.ru/20220307/pozhar-1777010782.html
В Хакасии двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Хакасии двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 07.03.2022
В Хакасии двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Черногорск в Хакасии, еще трое и их мать госпитализированы с ожогами, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:41
2022-03-07T10:41
2022-03-07T10:41
происшествия
республика хакасия
черногорск
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КРАСНОЯРСК, 7 мар – РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Черногорск в Хакасии, еще трое и их мать госпитализированы с ожогами, сообщает ГСУСК региона.По его данным, пожар произошел в понедельник ночью. В доме проживала семья из семи человек, из них пятеро малолетних детей. Вечером родители вместе с детьми легли спать."Ночью в доме возникло возгорание. В какой-то момент проснулся глава семьи, ему удалось вынести на улицу супругу и всех детей. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи скорой помощи. При доставлении в больницу в автомобиле скорой скончались двое детей, женщина и ещё трое детей 3-х, 7-ми и 12-ти лет госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате в районе розетки с зарядным устройством от сотового телефона", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и республике Хакасия представить подробный доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика хакасия, черногорск
В Хакасии двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в частном доме в Черногорске в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 7 мар – РИА Новости.
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Черногорск в Хакасии, еще трое и их мать госпитализированы с ожогами, сообщает
ГСУСК региона.
По его данным, пожар произошел в понедельник ночью. В доме проживала семья из семи человек, из них пятеро малолетних детей. Вечером родители вместе с детьми легли спать.
"Ночью в доме возникло возгорание. В какой-то момент проснулся глава семьи, ему удалось вынести на улицу супругу и всех детей. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи скорой помощи. При доставлении в больницу в автомобиле скорой скончались двое детей, женщина и ещё трое детей 3-х, 7-ми и 12-ти лет госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате в районе розетки с зарядным устройством от сотового телефона", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Председатель СК
России Александр Бастрыкин
поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю
и республике Хакасия
представить подробный доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.