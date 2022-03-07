https://ria.ru/20220307/pozhar-1777008389.html

В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ

В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022

В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ

Обстрел со стороны украинских войск привел к поражению двух резервуаров нефтебазы в Луганске, пожар тушат 11 подразделений МЧС Луганской народной республики,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:15

2022-03-07T10:15

2022-03-07T10:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

лнр

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск привел к поражению двух резервуаров нефтебазы в Луганске, пожар тушат 11 подразделений МЧС Луганской народной республики, сообщил глава ведомства Евгений Кацавалов.Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."Произведен обстрел ВСУ нефтебазы на улице Руднева. Попадание произошло в два резервуара - один с дизельным топливом, второй с бензином. На данный момент работают 11 подразделений МЧС ЛНР, производят тушение и охлаждение емкостей", - сообщил Кацавалов журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

луганская народная республика

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Пожар на нефтебазе в Луганске Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в Telegram-канале. 2022-03-07T10:15 true PT0M15S

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, лнр