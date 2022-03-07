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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/pozhar-1777008389.html
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ
Обстрел со стороны украинских войск привел к поражению двух резервуаров нефтебазы в Луганске, пожар тушат 11 подразделений МЧС Луганской народной республики,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:15
2022-03-07T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
лнр
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск привел к поражению двух резервуаров нефтебазы в Луганске, пожар тушат 11 подразделений МЧС Луганской народной республики, сообщил глава ведомства Евгений Кацавалов.Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."Произведен обстрел ВСУ нефтебазы на улице Руднева. Попадание произошло в два резервуара - один с дизельным топливом, второй с бензином. На данный момент работают 11 подразделений МЧС ЛНР, производят тушение и охлаждение емкостей", - сообщил Кацавалов журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на нефтебазе в Луганске
Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в Telegram-канале.
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, лнр
10:15 07.03.2022
 
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ

Глава МЧС ЛНР Кацавалов: при обстреле ВСУ нефтебазы в Луганске повреждены два резервуара

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск привел к поражению двух резервуаров нефтебазы в Луганске, пожар тушат 11 подразделений МЧС Луганской народной республики, сообщил глава ведомства Евгений Кацавалов.
Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
"Произведен обстрел ВСУ нефтебазы на улице Руднева. Попадание произошло в два резервуара - один с дизельным топливом, второй с бензином. На данный момент работают 11 подразделений МЧС ЛНР, производят тушение и охлаждение емкостей", - сообщил Кацавалов журналистам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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