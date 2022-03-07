https://ria.ru/20220307/pozhar-1777008389.html
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ
Обстрел со стороны украинских войск привел к поражению двух резервуаров нефтебазы в Луганске, пожар тушат 11 подразделений МЧС Луганской народной республики,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:15
2022-03-07T10:15
2022-03-07T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
лнр
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск привел к поражению двух резервуаров нефтебазы в Луганске, пожар тушат 11 подразделений МЧС Луганской народной республики, сообщил глава ведомства Евгений Кацавалов.Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."Произведен обстрел ВСУ нефтебазы на улице Руднева. Попадание произошло в два резервуара - один с дизельным топливом, второй с бензином. На данный момент работают 11 подразделений МЧС ЛНР, производят тушение и охлаждение емкостей", - сообщил Кацавалов журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777002489_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7536f2423eb4af321ecff523ae44c52f.jpg
Пожар на нефтебазе в Луганске
Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в Telegram-канале.
2022-03-07T10:15
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, лнр
В Луганске рассказали о последствиях обстрела нефтебазы со стороны ВСУ
Глава МЧС ЛНР Кацавалов: при обстреле ВСУ нефтебазы в Луганске повреждены два резервуара