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Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий
Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий - РИА Новости, 07.03.2022
Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий
Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отбора... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:50
2022-03-07T14:50
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отбора участников программы, сообщила пресс-служба кабмина."В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение - часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций", - говорится в сообщении.Как отмечает кабмин, в перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат."Потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) - этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке. Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией минэкономразвития", - пояснили в правительстве.
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
14:50 07.03.2022
 
Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий

Правительство возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отбора участников программы, сообщила пресс-служба кабмина.
России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение - часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций", - говорится в сообщении.
Как отмечает кабмин, в перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
"Потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) - этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке. Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией минэкономразвития", - пояснили в правительстве.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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