https://ria.ru/20220307/podderzhka-1777039969.html

Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий

Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий - РИА Новости, 07.03.2022

Россия возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий

Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отбора... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:50

2022-03-07T14:50

2022-03-07T14:50

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отбора участников программы, сообщила пресс-служба кабмина."В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение - часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций", - говорится в сообщении.Как отмечает кабмин, в перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат."Потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) - этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке. Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией минэкономразвития", - пояснили в правительстве.

https://ria.ru/20220306/kreditovanie-1776897363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф