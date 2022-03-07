https://ria.ru/20220307/peregovory-1777049846.html

Россия была готова сразу открыть гуманитарные коридоры, заявил Мединский

Россия была готова сразу открыть гуманитарные коридоры, заявил Мединский - РИА Новости, 07.03.2022

Россия была готова сразу открыть гуманитарные коридоры, заявил Мединский

Россия на следующий день после второго раунда российско-украинских переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры на Украине для мирных жителей, но почти РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:16

2022-03-07T16:16

2022-03-07T16:58

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Россия на следующий день после второго раунда российско-украинских переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры на Украине для мирных жителей, но почти ни один из них в полной мере не сработал из-за действий националистов, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."На прошлой встрече была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения, боевые действия. Российская сторона незамедлительно, на следующий день, была готова эти коридоры открыть. Был включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. К большому сожалению, практически ни один из них (коридоров – ред.) в полной мере не сработал", - сказал Мединский журналистам перед третьим раундом переговоров с украинской стороной, который запланирован на понедельник в Брестской области Белоруссии.Он пояснил, что российская сторона вела наблюдение с помощью беспилотников над каждым из коридоров. "Националисты мешали мирным жителям выходить из города", - констатировал глава российской делегации на переговорах.В понедельник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырех городов на Украине - Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Позже Киев отказался открыть гуманитарные коридоры, предложенные Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777046131.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир мединский