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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия была готова сразу открыть гуманитарные коридоры, заявил Мединский
Россия была готова сразу открыть гуманитарные коридоры, заявил Мединский - РИА Новости, 07.03.2022
Россия была готова сразу открыть гуманитарные коридоры, заявил Мединский
Россия на следующий день после второго раунда российско-украинских переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры на Украине для мирных жителей, но почти РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:16
2022-03-07T16:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир мединский
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Россия на следующий день после второго раунда российско-украинских переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры на Украине для мирных жителей, но почти ни один из них в полной мере не сработал из-за действий националистов, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."На прошлой встрече была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения, боевые действия. Российская сторона незамедлительно, на следующий день, была готова эти коридоры открыть. Был включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. К большому сожалению, практически ни один из них (коридоров – ред.) в полной мере не сработал", - сказал Мединский журналистам перед третьим раундом переговоров с украинской стороной, который запланирован на понедельник в Брестской области Белоруссии.Он пояснил, что российская сторона вела наблюдение с помощью беспилотников над каждым из коридоров. "Националисты мешали мирным жителям выходить из города", - констатировал глава российской делегации на переговорах.В понедельник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырех городов на Украине - Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Позже Киев отказался открыть гуманитарные коридоры, предложенные Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777046131.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир мединский
16:16 07.03.2022 (обновлено: 16:58 07.03.2022)
 
Россия была готова сразу открыть гуманитарные коридоры, заявил Мединский

Мединский: Россия после переговоров была готова открыть гумкоридоры, но они не заработали

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Помощник президента России Владимир Мединский
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Россия на следующий день после второго раунда российско-украинских переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры на Украине для мирных жителей, но почти ни один из них в полной мере не сработал из-за действий националистов, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"На прошлой встрече была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения, боевые действия. Российская сторона незамедлительно, на следующий день, была готова эти коридоры открыть. Был включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. К большому сожалению, практически ни один из них (коридоров – ред.) в полной мере не сработал", - сказал Мединский журналистам перед третьим раундом переговоров с украинской стороной, который запланирован на понедельник в Брестской области Белоруссии.
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Киев не оповестил население о возможности эвакуации, заявили в Минобороны
Он пояснил, что российская сторона вела наблюдение с помощью беспилотников над каждым из коридоров. "Националисты мешали мирным жителям выходить из города", - констатировал глава российской делегации на переговорах.
В понедельник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырех городов на Украине - Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Позже Киев отказался открыть гуманитарные коридоры, предложенные Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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