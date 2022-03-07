https://ria.ru/20220307/peregovory-1777047942.html

Россия еще раз обсудит с Украиной организацию гуманитарных коридоров

Россия еще раз обсудит с Украиной организацию гуманитарных коридоров - РИА Новости, 07.03.2022

Россия еще раз обсудит с Украиной организацию гуманитарных коридоров

Делегация Москвы готова к началу переговоров с представителями Киева и предложит еще раз обсудить организацию гуманитарных коридоров, заявил помощник президента РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:02

2022-03-07T16:02

2022-03-07T17:59

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Делегация Москвы готова к началу переговоров с представителями Киева и предложит еще раз обсудить организацию гуманитарных коридоров, заявил помощник президента России Владимир Мединский.Мединский констатировал, что "практически ни один из них (коридоров. — Прим. ред.) в полной мере не сработал". По его словам, российская сторона вела наблюдение с беспилотников, выяснилось, что националисты мешали мирным жителям покидать города.В одном из таких эпизодов, который, по словам помощника президента, произошел накануне вечером на восточной окраине Мариуполя, погибли четыре мирных жителя и пятеро получили ранения.Помощник президента добавил, что сегодня делегации обсудят "вопрос внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования".По данным корреспондента РИА Новости, представители Киева уже прибыли к месту проведения переговоров в Брестской области Белоруссии на двух вертолетах.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Мединский о националистах, удерживающих в городах мирных жителей: "Это, безусловно, военное преступление" Пресс-подход Владимира Мединского перед переговорами с украинской делегацией 2022-03-07T16:02 true PT4M05S

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, владимир мединский, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии