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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Политолог сообщил об изменениях в украинской делегации на переговорах
Политолог сообщил об изменениях в украинской делегации на переговорах - РИА Новости, 07.03.2022
Политолог сообщил об изменениях в украинской делегации на переговорах
Делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинцев, сообщил РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:45
2022-03-07T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинцев, сообщил РИА Новости в понедельник близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.Он уточнил, что украинская делегация добирается к месту переговоров через Польшу, вновь с использованием вертолетов.По словам собеседника, на предстоящих переговорах "российская делегация, по имеющейся информации, будет в прежнем составе, а состав украинской делегации опять может быть обновлён".Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:45 07.03.2022 (обновлено: 12:48 07.03.2022)
 
Политолог сообщил об изменениях в украинской делегации на переговорах

Политолог Воскресенский: в делегации Украины на переговорах с Россией возможны изменения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Переговоры России и Украины в Гомельской области
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинцев, сообщил РИА Новости в понедельник близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Третий раунд переговоров запланирован на сегодня на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд - Дом охотника (Брестская область Белоруссии – ред.). Обе стороны выехали на переговоры, однако, исходя из проблем с украинской логистикой, могут быть изменения по времени", - сказал Воскресенский.
Он уточнил, что украинская делегация добирается к месту переговоров через Польшу, вновь с использованием вертолетов.
По словам собеседника, на предстоящих переговорах "российская делегация, по имеющейся информации, будет в прежнем составе, а состав украинской делегации опять может быть обновлён".
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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