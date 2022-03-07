https://ria.ru/20220307/peregovory-1777024926.html

Политолог сообщил об изменениях в украинской делегации на переговорах

Политолог сообщил об изменениях в украинской делегации на переговорах - РИА Новости, 07.03.2022

Политолог сообщил об изменениях в украинской делегации на переговорах

Делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинцев, сообщил РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:45

2022-03-07T12:45

2022-03-07T12:48

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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинцев, сообщил РИА Новости в понедельник близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.Он уточнил, что украинская делегация добирается к месту переговоров через Польшу, вновь с использованием вертолетов.По словам собеседника, на предстоящих переговорах "российская делегация, по имеющейся информации, будет в прежнем составе, а состав украинской делегации опять может быть обновлён".Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр