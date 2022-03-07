СМИ: США и НАТО передали Киеву еще 17 тысяч единиц противотанкового оружия
NYT: США и НАТО за последние дни передали Украине 17 тысяч единиц противотанкового оружия
© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений
Украинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия, сообщает газета New York Times.
"Менее чем за неделю США и НАТО перебросили более чем 17 тысяч единиц противотанкового оружия, включая Javelin, через границы Польши и Румынии, выгрузив их с больших военных грузовых самолетов, чтобы их можно было доставить по суше в Киев... и другие крупные города", - говорится в сообщении издания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.