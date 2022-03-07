https://ria.ru/20220307/oruzhie-1777020217.html

СМИ: США и НАТО передали Киеву еще 17 тысяч единиц противотанкового оружия

СМИ: США и НАТО передали Киеву еще 17 тысяч единиц противотанкового оружия - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ: США и НАТО передали Киеву еще 17 тысяч единиц противотанкового оружия

США и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:02

2022-03-07T12:02

2022-03-07T12:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

украина

сша

javelin (птрк)

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия, сообщает газета New York Times."Менее чем за неделю США и НАТО перебросили более чем 17 тысяч единиц противотанкового оружия, включая Javelin, через границы Польши и Румынии, выгрузив их с больших военных грузовых самолетов, чтобы их можно было доставить по суше в Киев... и другие крупные города", - говорится в сообщении издания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, украина, сша, javelin (птрк)