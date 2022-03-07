14:10 07.03.2022 (обновлено: 14:11 07.03.2022)
Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями
Правительство разъяснило порядок расчетов в рублях с кредиторами из недружественных стран
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне и компании РФ, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях, сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
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Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
"Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях", - говорится в сообщении.
Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, уточнили в пресс-службе.
Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).