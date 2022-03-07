https://ria.ru/20220307/kreditory-1777034056.html

Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями

Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями - РИА Новости, 07.03.2022

Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями

Россияне и компании РФ, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:10

2022-03-07T14:10

2022-03-07T14:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне и компании РФ, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях, сообщает пресс-служба кабмина.Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"."Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях", - говорится в сообщении.Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, уточнили в пресс-службе.Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции