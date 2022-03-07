Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/kreditory-1777034056.html
Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями
Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями - РИА Новости, 07.03.2022
Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями
Россияне и компании РФ, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:10
2022-03-07T14:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26bf861928238d425377c6f3b3dfdcbf.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне и компании РФ, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях, сообщает пресс-служба кабмина.Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"."Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях", - говорится в сообщении.Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, уточнили в пресс-службе.Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7490d4e45bf2b03dc92c0e56d98f2f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции
14:10 07.03.2022 (обновлено: 14:11 07.03.2022)
 
Россияне смогут расплатиться с кредиторами из недружественных стран рублями

Правительство разъяснило порядок расчетов в рублях с кредиторами из недружественных стран

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне и компании РФ, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях, сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
"Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях", - говорится в сообщении.
Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, уточнили в пресс-службе.
Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
08:00
За что боролись: санкции оставят Европу без урожая
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала