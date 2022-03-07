https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777014709.html
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 07.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области выявили 886 случаев COVID, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:21
2022-03-07T11:21
2022-03-07T11:52
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области выявили 886 случаев COVID, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 886 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 19 человек умерли.Днём ранее количество новых заражённых составляло 916 человек.
https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
11:21 07.03.2022 (обновлено: 11:52 07.03.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 886 новых случаев заражения коронавирусом