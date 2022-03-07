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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777014374.html
В России 122 619 человек выздоровели после COVID-19 за сутки
В России 122 619 человек выздоровели после COVID-19 за сутки - РИА Новости, 07.03.2022
В России 122 619 человек выздоровели после COVID-19 за сутки
Более 122 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:18
2022-03-07T11:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 122 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 122 619 человек, или на 17,7% меньше по сравнению с 6 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 07.03.2022 (обновлено: 11:49 07.03.2022)
 
В России 122 619 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

В России за сутки 122 619 человек выздоровели после заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 122 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 122 619 человек, или на 17,7% меньше по сравнению с 6 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Экспозиция в Национальном музее медицины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00Наука
"Ковид-1889". Ученые выяснили, когда была первая пандемия коронавируса
 
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