https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777014374.html

В России 122 619 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

В России 122 619 человек выздоровели после COVID-19 за сутки - РИА Новости, 07.03.2022

В России 122 619 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

Более 122 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:18

2022-03-07T11:18

2022-03-07T11:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 122 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 122 619 человек, или на 17,7% меньше по сравнению с 6 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии