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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220307/kollektsiya-1777036832.html
Коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа, заявил Швыдкой
Коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа, заявил Швыдкой - РИА Новости, 07.03.2022
Коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа, заявил Швыдкой
Экспонаты с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" вернутся в РФ, главное - обеспечить безопасную логистику, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:30
2022-03-07T14:30
культура
эммануэль макрон
россия
париж
серов
louis vuitton
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экспонаты с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" вернутся в РФ, главное - обеспечить безопасную логистику, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и была открыта до 22 февраля. Шестого марта в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина рассказали РИА Новости, что их хранители и реставраторы готовятся к транспортировке экспонатов с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых гарантирована Францией на правительственном уровне."Выставка коллекции Морозовых в фонде Louis Vuitton защищена всеми необходимыми соглашениями, которые существуют для того, чтобы такого рода выставки находились в безопасности. Их безопасность определяется законодательным актом Французской республики, а также страховыми документами, которые исключают то обстоятельство, что эта выставка может не вернуться в Российскую Федерацию", - сказал Швыдкой.Он отметил, что "понимание с французскими партнерами существует". "Насколько мне известно, господин Арно, который владеет Louis Vuitton, по этому поводу специально разговаривал с президентом Эммануэлем Макроном, который подтвердил, что эта выставка находится в полной безопасности и будет возвращена в Российскую Федерацию", - добавил собеседник агентства.По его словам, "вопрос состоит только в том, чтобы обеспечить логистику безопасного возвращения, поскольку выставка была доставлена по земле". "Сейчас рассматривается вопрос самого безопасного возвращения вещей на родину, поэтому, с моей точки зрения, эта выставка, как и остальные экспонаты из российских музеев, которые находятся на выставке за рубежом, не находится в состоянии рисков… Вообще ведомства, которые к этому причастны - Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и другие наши коллеги - все ведомства задействованы в этой работе и тщательным образом проверяют безопасную логистику возвращения. Ответственность за возвращение вещей из Парижа лежит на фонде Louis Vuitton, который подтвердил, что свои обязательства по этим всем договорам выполнит", - заключил Швыдкой.Жители и гости Парижа могли увидеть представленную впервые за пределами России коллекцию братьев-москвичей Михаила и Ивана Морозова. Экспозиция объединила более 200 шедевров современного французского и российского искусства, среди которых работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена, Пикассо, а также Врубеля, Малевича, Репина, Ларионова и Серова. Эта коллекция считается одной из самых важных в мире импрессионизма и современного искусства.
https://ria.ru/20220307/yudashkin-1776984632.html
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эммануэль макрон, россия, париж, серов, louis vuitton, михаил швыдкой, в мире, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
14:30 07.03.2022
 
Коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа, заявил Швыдкой

Спецпредставитель президента Швыдкой: коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа

© РИА Новости / Александр НатрускинСпецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экспонаты с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" вернутся в РФ, главное - обеспечить безопасную логистику, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и была открыта до 22 февраля. Шестого марта в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина рассказали РИА Новости, что их хранители и реставраторы готовятся к транспортировке экспонатов с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых гарантирована Францией на правительственном уровне.
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"Выставка коллекции Морозовых в фонде Louis Vuitton защищена всеми необходимыми соглашениями, которые существуют для того, чтобы такого рода выставки находились в безопасности. Их безопасность определяется законодательным актом Французской республики, а также страховыми документами, которые исключают то обстоятельство, что эта выставка может не вернуться в Российскую Федерацию", - сказал Швыдкой.
Он отметил, что "понимание с французскими партнерами существует". "Насколько мне известно, господин Арно, который владеет Louis Vuitton, по этому поводу специально разговаривал с президентом Эммануэлем Макроном, который подтвердил, что эта выставка находится в полной безопасности и будет возвращена в Российскую Федерацию", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "вопрос состоит только в том, чтобы обеспечить логистику безопасного возвращения, поскольку выставка была доставлена по земле". "Сейчас рассматривается вопрос самого безопасного возвращения вещей на родину, поэтому, с моей точки зрения, эта выставка, как и остальные экспонаты из российских музеев, которые находятся на выставке за рубежом, не находится в состоянии рисков… Вообще ведомства, которые к этому причастны - Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и другие наши коллеги - все ведомства задействованы в этой работе и тщательным образом проверяют безопасную логистику возвращения. Ответственность за возвращение вещей из Парижа лежит на фонде Louis Vuitton, который подтвердил, что свои обязательства по этим всем договорам выполнит", - заключил Швыдкой.
Жители и гости Парижа могли увидеть представленную впервые за пределами России коллекцию братьев-москвичей Михаила и Ивана Морозова. Экспозиция объединила более 200 шедевров современного французского и российского искусства, среди которых работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена, Пикассо, а также Врубеля, Малевича, Репина, Ларионова и Серова. Эта коллекция считается одной из самых важных в мире импрессионизма и современного искусства.
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КультураЭммануэль МакронРоссияПарижСеровLouis VuittonМихаил ШвыдкойВ миреМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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