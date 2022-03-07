https://ria.ru/20220307/kollektsiya-1777036832.html

Коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа, заявил Швыдкой

Коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа, заявил Швыдкой - РИА Новости, 07.03.2022

Коллекция Морозовых вернется в Россию из Парижа, заявил Швыдкой

Экспонаты с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" вернутся в РФ, главное - обеспечить безопасную логистику, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:30

2022-03-07T14:30

2022-03-07T14:30

культура

эммануэль макрон

россия

париж

серов

louis vuitton

михаил швыдкой

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150938/03/1509380358_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_ab77c6c57891172a6c88ebc3b27c9665.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экспонаты с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" вернутся в РФ, главное - обеспечить безопасную логистику, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и была открыта до 22 февраля. Шестого марта в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина рассказали РИА Новости, что их хранители и реставраторы готовятся к транспортировке экспонатов с парижской выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых гарантирована Францией на правительственном уровне."Выставка коллекции Морозовых в фонде Louis Vuitton защищена всеми необходимыми соглашениями, которые существуют для того, чтобы такого рода выставки находились в безопасности. Их безопасность определяется законодательным актом Французской республики, а также страховыми документами, которые исключают то обстоятельство, что эта выставка может не вернуться в Российскую Федерацию", - сказал Швыдкой.Он отметил, что "понимание с французскими партнерами существует". "Насколько мне известно, господин Арно, который владеет Louis Vuitton, по этому поводу специально разговаривал с президентом Эммануэлем Макроном, который подтвердил, что эта выставка находится в полной безопасности и будет возвращена в Российскую Федерацию", - добавил собеседник агентства.По его словам, "вопрос состоит только в том, чтобы обеспечить логистику безопасного возвращения, поскольку выставка была доставлена по земле". "Сейчас рассматривается вопрос самого безопасного возвращения вещей на родину, поэтому, с моей точки зрения, эта выставка, как и остальные экспонаты из российских музеев, которые находятся на выставке за рубежом, не находится в состоянии рисков… Вообще ведомства, которые к этому причастны - Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и другие наши коллеги - все ведомства задействованы в этой работе и тщательным образом проверяют безопасную логистику возвращения. Ответственность за возвращение вещей из Парижа лежит на фонде Louis Vuitton, который подтвердил, что свои обязательства по этим всем договорам выполнит", - заключил Швыдкой.Жители и гости Парижа могли увидеть представленную впервые за пределами России коллекцию братьев-москвичей Михаила и Ивана Морозова. Экспозиция объединила более 200 шедевров современного французского и российского искусства, среди которых работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена, Пикассо, а также Врубеля, Малевича, Репина, Ларионова и Серова. Эта коллекция считается одной из самых важных в мире импрессионизма и современного искусства.

https://ria.ru/20220307/yudashkin-1776984632.html

https://ria.ru/20220307/bezopasnost-1777032706.html

россия

париж

серов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

эммануэль макрон, россия, париж, серов, louis vuitton, михаил швыдкой, в мире, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина