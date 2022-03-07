https://ria.ru/20220307/infrastruktura-1777077247.html
Правительство приостановило недискриминационный доступ к ж/д транспорту
Правительство приостановило недискриминационный доступ к ж/д транспорту - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство приостановило недискриминационный доступ к ж/д транспорту
Правительство РФ приостановило до 1 июля действие постановления о недискриминационном доступе перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта, об этом РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:52
2022-03-07T18:52
2022-03-07T20:15
россия
правительство рф
общество
транспорт
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ приостановило до 1 июля действие постановления о недискриминационном доступе перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта, об этом сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: приостановить до 1 июля 2022 года действие постановления правительства РФ от 25 ноября 2003 года № 710 "Об утверждении правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20220307/pravitelstvo-1777073901.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, правительство рф, общество, транспорт
18:52 07.03.2022 (обновлено: 20:15 07.03.2022)
Правительство приостановило недискриминационный доступ к ж/д транспорту
Правительство приостановило недискриминационный доступ к инфраструктуре ж/д транспорта