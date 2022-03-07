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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Финские компании Valio и Paulig уходят из России
Финские компании Valio и Paulig уходят из России - РИА Новости, 07.03.2022
Финские компании Valio и Paulig уходят из России
Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении гендиректора компании Анникки Хурме. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:04
2022-03-07T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
финляндия
санкции
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении гендиректора компании Анникки Хурме."Мы решительно осуждаем вторжение России в независимую Украину. У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в России", — заявила она.Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig. Отмечается, что процесс начнется немедленно."Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства", — говорится в сообщении.В компании Valio работает порядка 400 человек. Она владеет заводом плавленых сыров, расположенном в Подмосковье. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро.В компании Paulig работает около 200 человек, у нее есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, финляндия, санкции
11:04 07.03.2022 (обновлено: 11:33 07.03.2022)
 
Финские компании Valio и Paulig уходят из России

Финские компании Valio и Paulig уйдут с российского рынка из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПлавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине
Плавленный сыр Виола марки Валио на прилавке в магазине - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Плавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении гендиректора компании Анникки Хурме.
"Мы решительно осуждаем вторжение России в независимую Украину. У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в России", — заявила она.
Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig. Отмечается, что процесс начнется немедленно.
"Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства", — говорится в сообщении.
Магазин Sephora - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
11:00
Sephora объявила об уходе с российского рынка
В компании Valio работает порядка 400 человек. Она владеет заводом плавленых сыров, расположенном в Подмосковье. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро.
В компании Paulig работает около 200 человек, у нее есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияФинляндияСанкции
 
 
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