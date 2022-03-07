11:04 07.03.2022 (обновлено: 11:33 07.03.2022)
Финские компании Valio и Paulig уходят из России
Финские компании Valio и Paulig уйдут с российского рынка из-за ситуации на Украине
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПлавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине
Плавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении гендиректора компании Анникки Хурме.
Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig. Отмечается, что процесс начнется немедленно.
"Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства", — говорится в сообщении.
В компании Valio работает порядка 400 человек. Она владеет заводом плавленых сыров, расположенном в Подмосковье. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро.
В компании Paulig работает около 200 человек, у нее есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России.
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В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.