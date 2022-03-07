https://ria.ru/20220307/finlyandiya-1777012678.html

Финские компании Valio и Paulig уходят из России

Финские компании Valio и Paulig уходят из России - РИА Новости, 07.03.2022

Финские компании Valio и Paulig уходят из России

Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении гендиректора компании Анникки Хурме. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:04

2022-03-07T11:04

2022-03-07T11:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении гендиректора компании Анникки Хурме."Мы решительно осуждаем вторжение России в независимую Украину. У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в России", — заявила она.Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig. Отмечается, что процесс начнется немедленно."Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства", — говорится в сообщении.В компании Valio работает порядка 400 человек. Она владеет заводом плавленых сыров, расположенном в Подмосковье. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро.В компании Paulig работает около 200 человек, у нее есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, финляндия, санкции