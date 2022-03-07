https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777060397.html

Бастрыкин поручил фиксировать попытки сорвать эвакуацию людей из Украины

Бастрыкин поручил фиксировать попытки сорвать эвакуацию людей из Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Бастрыкин поручил фиксировать попытки сорвать эвакуацию людей из Украины

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия украинских националистов, препятствующие эвакуации мирных... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:42

2022-03-07T17:42

2022-03-07T17:42

в мире

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия украинских националистов, препятствующие эвакуации мирных жителей, сообщается на сайте ведомства.По информации следствия, украинские власти и военные препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан через гуманитарные коридоры. Также против эвакуации мирных жителей в Россию через гуманитарные коридоры выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства фиксировать все известные факты по воспрепятствованию эвакуации мирных жителей и расследовать их в рамках уголовного дела о захвате заложников", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777046131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин