https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777046480.html

В МККК заявили о минировании пути эвакуации из Мариуполя

В МККК заявили о минировании пути эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 07.03.2022

В МККК заявили о минировании пути эвакуации из Мариуполя

Директор по операциям Международного Комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт утверждает, что одна из дорог, которую сотрудникам организации при выходе РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:50

2022-03-07T15:50

2022-03-07T15:50

в мире

мариуполь

международный комитет красного креста (мккк)

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Директор по операциям Международного Комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт утверждает, что одна из дорог, которую сотрудникам организации при выходе из Мариуполя указали как путь эвакуации, оказалась заминированной.Народная милиция ДНР в воскресенье сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, двое гражданских погибли, четверо получили ранения. По словам официального представителя Народной милиции ДНР, украинские националисты препятствуют эвакуации мирных граждан."Он (Стиллхарт) заявил, что в воскресенье некоторые сотрудники МККК попытались выбраться из Мариуполя по согласованной дороге, но вскоре поняли, что "указанная им дорога на самом деле была заминирована", - говорится в сообщении британского радио BBC Radio 4, которому Стиллхарт дал интервью. При этом не называется, кто заминировал дорогу, кто указал ее как путь эвакуации, и из каких источников стало об этом известно.По мнению директора, важно, чтобы РФ и Украина пришли к точному соглашению относительно эвакуаций.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/mariupol-1777032073.html

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776974952.html

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, международный комитет красного креста (мккк), донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, денис пушилин, россия