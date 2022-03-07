Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777046480.html
В МККК заявили о минировании пути эвакуации из Мариуполя
В МККК заявили о минировании пути эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 07.03.2022
В МККК заявили о минировании пути эвакуации из Мариуполя
Директор по операциям Международного Комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт утверждает, что одна из дорог, которую сотрудникам организации при выходе РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:50
2022-03-07T15:50
в мире
мариуполь
международный комитет красного креста (мккк)
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776900582_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_98d376d004fdd1196cc02c51b30ad0aa.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Директор по операциям Международного Комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт утверждает, что одна из дорог, которую сотрудникам организации при выходе из Мариуполя указали как путь эвакуации, оказалась заминированной.Народная милиция ДНР в воскресенье сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, двое гражданских погибли, четверо получили ранения. По словам официального представителя Народной милиции ДНР, украинские националисты препятствуют эвакуации мирных граждан."Он (Стиллхарт) заявил, что в воскресенье некоторые сотрудники МККК попытались выбраться из Мариуполя по согласованной дороге, но вскоре поняли, что "указанная им дорога на самом деле была заминирована", - говорится в сообщении британского радио BBC Radio 4, которому Стиллхарт дал интервью. При этом не называется, кто заминировал дорогу, кто указал ее как путь эвакуации, и из каких источников стало об этом известно.По мнению директора, важно, чтобы РФ и Украина пришли к точному соглашению относительно эвакуаций.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777032073.html
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776974952.html
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776900582_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_353e703367f9694a293e344eeac4ab4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, международный комитет красного креста (мккк), донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, денис пушилин, россия
15:50 07.03.2022
 
В МККК заявили о минировании пути эвакуации из Мариуполя

В МККК заявили, что одну из дорог, указанную как путь эвакуации из Мариуполя, заминировали

© REUTERS / Carlos Barria Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Директор по операциям Международного Комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт утверждает, что одна из дорог, которую сотрудникам организации при выходе из Мариуполя указали как путь эвакуации, оказалась заминированной.
Народная милиция ДНР в воскресенье сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, двое гражданских погибли, четверо получили ранения. По словам официального представителя Народной милиции ДНР, украинские националисты препятствуют эвакуации мирных граждан.
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 13:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин заявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных
"Он (Стиллхарт) заявил, что в воскресенье некоторые сотрудники МККК попытались выбраться из Мариуполя по согласованной дороге, но вскоре поняли, что "указанная им дорога на самом деле была заминирована", - говорится в сообщении британского радио BBC Radio 4, которому Стиллхарт дал интервью. При этом не называется, кто заминировал дорогу, кто указал ее как путь эвакуации, и из каких источников стало об этом известно.
По мнению директора, важно, чтобы РФ и Украина пришли к точному соглашению относительно эвакуаций.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
6 марта, 22:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреМариупольМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинДенис ПушилинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала