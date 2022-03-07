https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777046131.html

Киев не оповестил население о возможности эвакуации, заявили в Минобороны

Киев не оповестил население о возможности эвакуации, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.03.2022

Киев не оповестил население о возможности эвакуации, заявили в Минобороны

Украинская сторона не оповестила свое население о возможности безопасной эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:45

2022-03-07T15:45

2022-03-07T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинская сторона не оповестила свое население о возможности безопасной эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что для выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых украинскими властями в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, ВС РФ с 10 мск в очередной раз объявили "режим тишины" и открыли гуманитарные коридоры.В воскресенье с 22.00 до 23.40 указанная информация была доведена до официальных представителей киевских властей, представителям посольств иностранных государств, профильным структурам ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другим международным организациям через все информационные ресурсы, включая средства массовой информации."Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - сообщил генерал.Он подчеркнул, что "ничем другим как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам это назвать нельзя".Кроме того, по словам Мизинцева, абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные нам менее чем за три часа до открытия гуманитарных коридоров. Во-первых, обеспечить эвакуацию из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер и Иванково Киевской области, а также Липци и Стрилеча Харьковской области, находящихся под контролем российских Вооруженных сил. При этом, уточнил начальник НЦУО, никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться не изъявлял, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает.Во-вторых, Украина потребовала организовать эвакуацию населения из городов Изюм и Бакалея Харьковской области, которые находятся под полным контролем национальных батальонов, Вооруженные силы России никакого отношения к обеспечению безопасности в этих населенных пунктах пока не имеют.В-третьих, Киев потребовал доставить гуманитарные грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. "Это тоже выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся под полным контролем российских Вооруженных Сил, а их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено всем необходимым, в том числе гуманитарной помощью от Российской Федерации. Проблем в обеспечении указанных населенных пунктов на сегодня полностью нет", - отметил Мизинцев.Он добавил, что "все перечисленные факты говорят о том, что украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/mariupol-1777033437.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)