Киев не оповестил население о возможности эвакуации, заявили в Минобороны
Генерал Мизинцев назвал цинизмом отсутствие оповещения Киевом об эвакуации жителей Украины
© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинская сторона не оповестила свое население о возможности безопасной эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В воскресенье с 22.00 до 23.40 указанная информация была доведена до официальных представителей киевских властей, представителям посольств иностранных государств, профильным структурам ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другим международным организациям через все информационные ресурсы, включая средства массовой информации.
"Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - сообщил генерал.
Он подчеркнул, что "ничем другим как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам это назвать нельзя".
Кроме того, по словам Мизинцева, абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные нам менее чем за три часа до открытия гуманитарных коридоров. Во-первых, обеспечить эвакуацию из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер и Иванково Киевской области, а также Липци и Стрилеча Харьковской области, находящихся под контролем российских Вооруженных сил. При этом, уточнил начальник НЦУО, никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться не изъявлял, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает.
В-третьих, Киев потребовал доставить гуманитарные грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. "Это тоже выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся под полным контролем российских Вооруженных Сил, а их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено всем необходимым, в том числе гуманитарной помощью от Российской Федерации. Проблем в обеспечении указанных населенных пунктов на сегодня полностью нет", - отметил Мизинцев.
Он добавил, что "все перечисленные факты говорят о том, что украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов".
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