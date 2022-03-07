https://ria.ru/20220307/donbass-1777038537.html

В ЛНР на оставленных украинскими войсками позициях обнаружили пыточную

В ЛНР на оставленных украинскими войсками позициях обнаружили пыточную - РИА Новости, 07.03.2022

В ЛНР на оставленных украинскими войсками позициях обнаружили пыточную

Народная милиция Луганской народной республики в освобожденном населенном пункте Кряковка вблизи Трехизбенки обнаружила пыточную в подвале жилого дома, в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:39

2022-03-07T14:39

2022-03-07T14:39

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики в освобожденном населенном пункте Кряковка вблизи Трехизбенки обнаружила пыточную в подвале жилого дома, в котором расквартировались украинские войска.Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что проводит проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины на месте дислокации силовиков в районе поселка Трехизбенка, на днях перешедшего под контроль ЛНР. По предварительной информации, мужчина был убит участниками украинских незаконных вооруженных формирований еще 25 февраля при отступлении."В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне во время отступления (украинских войск - ред.)... выстрелом в голову", - рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Народной милиции республики.Под потолком на трубе были обнаружены обрывки веревки, по данным Народной милиции, перед смертью человек был связан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс