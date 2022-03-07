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Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР
Украинские войска в 12.25 в понедельник обстреляли Горловку в ДНР, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:58
2022-03-07T12:58
2022-03-07T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 в понедельник обстреляли Горловку в ДНР, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства республики в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Горловке 40 ракет из "Градов"