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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/donbass-1777025768.html
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР
Украинские войска в 12.25 в понедельник обстреляли Горловку в ДНР, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:58
2022-03-07T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 в понедельник обстреляли Горловку в ДНР, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства республики в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:58 07.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов", заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Горловке 40 ракет из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 в понедельник обстреляли Горловку в ДНР, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства республики в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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