https://ria.ru/20220307/donbass-1777023545.html
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки - РИА Новости, 07.03.2022
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки
Группировка войск Луганской народной республики за день продвинулась еще на шесть километров и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:28
2022-03-07T12:28
2022-03-07T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
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игорь конашенков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группировка войск Луганской народной республики за день продвинулась еще на шесть километров и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Войска ДНР в свою очередь установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное, добавили в Минобороны РФ."Подразделения народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города – в Новоселовке, поселке Моряков, Осоавиахиме и на востоке – в Найденовке и Азов Кольцо", - отметил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, игорь конашенков
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки
Конашенков: войска ЛНР за сутки взяли под контроль еще семь населенных пунктов