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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/donbass-1777023545.html
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки - РИА Новости, 07.03.2022
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки
Группировка войск Луганской народной республики за день продвинулась еще на шесть километров и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:28
2022-03-07T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
игорь конашенков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группировка войск Луганской народной республики за день продвинулась еще на шесть километров и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Войска ДНР в свою очередь установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное, добавили в Минобороны РФ."Подразделения народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города – в Новоселовке, поселке Моряков, Осоавиахиме и на востоке – в Найденовке и Азов Кольцо", - отметил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, игорь конашенков
12:28 07.03.2022
 
Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки

Конашенков: войска ЛНР за сутки взяли под контроль еще семь населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республике
Военнослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группировка войск Луганской народной республики за день продвинулась еще на шесть километров и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Продвижение составило 6 километров", - сказал Конашенков.
Войска ДНР в свою очередь установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное, добавили в Минобороны РФ.
"Подразделения народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города – в Новоселовке, поселке Моряков, Осоавиахиме и на востоке – в Найденовке и Азов Кольцо", - отметил Конашенков.
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