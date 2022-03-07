https://ria.ru/20220307/donbass-1777023545.html

Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки

Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки - РИА Новости, 07.03.2022

Войска ЛНР продвинулись еще на шесть километров за сутки

Группировка войск Луганской народной республики за день продвинулась еще на шесть километров и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:28

2022-03-07T12:28

2022-03-07T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донбасс

лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776954107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8d280a4ee59aa27e807a1d86adbf8f3.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группировка войск Луганской народной республики за день продвинулась еще на шесть километров и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Войска ДНР в свою очередь установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное, добавили в Минобороны РФ."Подразделения народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города – в Новоселовке, поселке Моряков, Осоавиахиме и на востоке – в Найденовке и Азов Кольцо", - отметил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, игорь конашенков