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Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР

Украинские войска в 10.30 мск обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:57

2022-03-07T10:57

2022-03-07T13:53

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 – населенный пункт Новомихайловка- населенный пункт Луганское: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии