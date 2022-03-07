https://ria.ru/20220307/donbass-1777010390.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:36

2022-03-07T10:36

2022-03-07T10:36

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в мире

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Опытное - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии