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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:36
2022-03-07T10:36
2022-03-07T10:36
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Опытное - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ