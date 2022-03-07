Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/donbass-1777010390.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:36
2022-03-07T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e959a05ae1c030e6a205c8c2b22c8ce1.jpg
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Опытное - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
донецк (донецкая область)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c1442fd40385be722a1ecde2c41eceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:36 07.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ДНР в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Опытное - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала