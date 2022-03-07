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Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:21
2022-03-07T10:21
2022-03-07T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 6 мин калибром 120 мм