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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:09
2022-03-07T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
днр
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9:40 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - сообщает представительство в Telegram.Позже появилось сообщение об еще одном обстреле."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, докучаевск, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:09 07.03.2022 (обновлено: 10:51 07.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска украинскими войсками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9:40 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - сообщает представительство в Telegram.
Позже появилось сообщение об еще одном обстреле.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
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