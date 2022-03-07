https://ria.ru/20220307/donbass-1777007714.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск

Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск

Украинские войска обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:09

2022-03-07T10:09

2022-03-07T10:51

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9:40 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - сообщает представительство в Telegram.Позже появилось сообщение об еще одном обстреле."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, докучаевск, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии