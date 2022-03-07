10:09 07.03.2022 (обновлено: 10:51 07.03.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска украинскими войсками
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9:40 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - сообщает представительство в Telegram.
Позже появилось сообщение об еще одном обстреле.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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