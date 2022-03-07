https://ria.ru/20220307/delegatsiya-1777083482.html

Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией

Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией - РИА Новости, 07.03.2022

Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией

Два польских вертолёта вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:02

2022-03-07T21:02

2022-03-07T21:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777067455_0:237:1990:1356_1920x0_80_0_0_efe893e7aa6198e3edde69ca7b7be4e9.jpg

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Два польских вертолёта вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа.Всего вылетело два польских вертолёта Black Hawk - те же самые, что и привезли украинскую делегацию к месту переговоров. Делегацию Украины на месте переговоров во время встречи они не ждали: сначала привезли их и улетели, а потом вернулись за ними, когда встреча кончилась.

белоруссия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, украина, россия