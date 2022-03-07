https://ria.ru/20220307/delegatsiya-1777083482.html
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией - РИА Новости, 07.03.2022
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией
Два польских вертолёта вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:02
2022-03-07T21:02
2022-03-07T21:02
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Два польских вертолёта вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа.Всего вылетело два польских вертолёта Black Hawk - те же самые, что и привезли украинскую делегацию к месту переговоров. Делегацию Украины на месте переговоров во время встречи они не ждали: сначала привезли их и улетели, а потом вернулись за ними, когда встреча кончилась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, россия
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией
Украинская делегация на вертолётах улетела с места переговоров с Россией в Брестской области