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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/delegatsiya-1777083482.html
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией - РИА Новости, 07.03.2022
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией
Два польских вертолёта вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:02
2022-03-07T21:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
россия
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Два польских вертолёта вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа.Всего вылетело два польских вертолёта Black Hawk - те же самые, что и привезли украинскую делегацию к месту переговоров. Делегацию Украины на месте переговоров во время встречи они не ждали: сначала привезли их и улетели, а потом вернулись за ними, когда встреча кончилась.
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в мире, белоруссия, украина, россия
21:02 07.03.2022
 
Украинская делегация на вертолетах улетала с места переговоров с Россией

Украинская делегация на вертолётах улетела с места переговоров с Россией в Брестской области

© РИА Новости / МИД Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / МИД Белоруссии
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Два польских вертолёта вылетели с территории места переговоров России и Украины в Брестской области после их окончания, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа.
Всего вылетело два польских вертолёта Black Hawk - те же самые, что и привезли украинскую делегацию к месту переговоров. Делегацию Украины на месте переговоров во время встречи они не ждали: сначала привезли их и улетели, а потом вернулись за ними, когда встреча кончилась.
 
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