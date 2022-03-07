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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ростовская область готова к приему беженцев с Украины
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины по гуманитарному коридору, их разместят в пунктах временного размещения или отправят в другие регионы,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:39
2022-03-07T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростов-на-дону
россия
ростовская область
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Ростовская область готова к приему беженцев с Украины по гуманитарному коридору, их разместят в пунктах временного размещения или отправят в другие регионы, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин."Действительно один из гуманитарных коридоров организован в направлении Ростова-на-Дону. В зависимости от ситуации беженцы могут быть размещены в ПВР Ростовской области, либо направлены в другие субъекты РФ. Регион готов к приему граждан", - сказал Тюрин журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ростов-на-дону
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общество, ростов-на-дону, россия, ростовская область, украина
12:39 07.03.2022
 
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины

Замминистра регполитики Ростовской области Тюрин: регион готов принять беженцев с Украины

© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Беженцы из Мариуполя
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Ростовская область готова к приему беженцев с Украины по гуманитарному коридору, их разместят в пунктах временного размещения или отправят в другие регионы, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
"Действительно один из гуманитарных коридоров организован в направлении Ростова-на-Дону. В зависимости от ситуации беженцы могут быть размещены в ПВР Ростовской области, либо направлены в другие субъекты РФ. Регион готов к приему граждан", - сказал Тюрин журналистам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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