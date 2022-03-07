https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777024596.html
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины по гуманитарному коридору, их разместят в пунктах временного размещения или отправят в другие регионы,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:39
2022-03-07T12:39
2022-03-07T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростов-на-дону
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ростовская область
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Ростовская область готова к приему беженцев с Украины по гуманитарному коридору, их разместят в пунктах временного размещения или отправят в другие регионы, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин."Действительно один из гуманитарных коридоров организован в направлении Ростова-на-Дону. В зависимости от ситуации беженцы могут быть размещены в ПВР Ростовской области, либо направлены в другие субъекты РФ. Регион готов к приему граждан", - сказал Тюрин журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, россия, ростовская область, украина
Ростовская область готова к приему беженцев с Украины
Замминистра регполитики Ростовской области Тюрин: регион готов принять беженцев с Украины