https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777024596.html

Ростовская область готова к приему беженцев с Украины

Ростовская область готова к приему беженцев с Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Ростовская область готова к приему беженцев с Украины

Ростовская область готова к приему беженцев с Украины по гуманитарному коридору, их разместят в пунктах временного размещения или отправят в другие регионы,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:39

2022-03-07T12:39

2022-03-07T12:39

обострение ситуации в днр и лнр

общество

ростов-на-дону

россия

ростовская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777001433_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_674dbd881f2a69a59aabc4baa48c5310.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Ростовская область готова к приему беженцев с Украины по гуманитарному коридору, их разместят в пунктах временного размещения или отправят в другие регионы, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин."Действительно один из гуманитарных коридоров организован в направлении Ростова-на-Дону. В зависимости от ситуации беженцы могут быть размещены в ПВР Ростовской области, либо направлены в другие субъекты РФ. Регион готов к приему граждан", - сказал Тюрин журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростов-на-дону, россия, ростовская область, украина