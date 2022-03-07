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Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией
Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией - РИА Новости, 07.03.2022
Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией
Авиакомпания Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком, заявила в понедельник... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:47
2022-03-07T10:47
2022-03-07T13:26
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ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком, заявила в понедельник пресс-секретарь авиаперевозчика Камола Икрамова.Она напомнила, что для предотвращения мошенничества с авиабилетами пассажиры Uzbekistan airways могут приобрести их на официальном сайте авиакомпании.Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании - 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна составляло до 22 в неделю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, узбекистан, новости - туризм
10:47 07.03.2022 (обновлено: 13:26 07.03.2022)
Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией
Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией по графику
ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости.
Авиакомпания Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком, заявила
в понедельник пресс-секретарь авиаперевозчика Камола Икрамова.
"Пресс-служба Uzbekistan airways сообщает, что авиарейсы между городами Узбекистана и России будут выполняться в соответствии с графиком, и нет никаких поводов для беспокойства", - сказала Икрамова в обращении в Telegram-канале
авиаперевозчика.
Она напомнила, что для предотвращения мошенничества с авиабилетами пассажиры Uzbekistan airways могут приобрести их на официальном сайте авиакомпании.
Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании - 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна составляло до 22 в неделю.