https://ria.ru/20220307/aviaperevozki-1777011480.html

Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией

Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией - РИА Новости, 07.03.2022

Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией

Авиакомпания Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком, заявила в понедельник... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:47

2022-03-07T10:47

2022-03-07T13:26

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ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком, заявила в понедельник пресс-секретарь авиаперевозчика Камола Икрамова.Она напомнила, что для предотвращения мошенничества с авиабилетами пассажиры Uzbekistan airways могут приобрести их на официальном сайте авиакомпании.Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании - 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна составляло до 22 в неделю.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, узбекистан, новости - туризм